ГБР провело серию обысков по делу о незаконной вырубке леса на Киевщине на 87 миллионов

Государственное бюро расследований 25 ноября обвело ряд обысков в рамках расследования по факту злоупотребления властью должностных лиц ГП "Киевоблагролес" и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав, которые провели незаконные порубки, повлекшие тяжкие последствия в особо крупных размерах.

По данным следствия, с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года чиновники систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов, сообщает пресс-служба ГБР.

"В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174,73 тыс. куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн грн. При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства", – сказано в сообщении.

В четверг, 25 ноября, ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов на территории Киева и Киевской области, в ходе которых изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам уголовного производства, отмечается в сообщении.