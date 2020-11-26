Профсоюз "Антонова" планирует оспорить создание набсовета на предприятии

Профсоюз авиастроителей Украины на ГП "Антонов" планирует подать иск в суд из-за решения ГК "Укроборонпром" создать наблюдательный совет предприятия.

Об этом председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" Виктор Гуска заявил на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Мы этот вопрос (создание наблюдательного совета) обсуждали в коллективе и планируем обратиться в суд, потому что здесь очень много нарушений действующего законодательства Украины", – сказал Гуска.

Он отметил, что вопрос создания наблюдательного совета не обсуждали с трудовым коллективом предприятия.

"По закону на предприятиях, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, наблюдательные советы не создаются", – подчеркнул Гуска.

По его мнению, это решение усложняет деятельность предприятия, ведь отныне любые действия, касающиеся производства или закупок, нужно согласовывать с наблюдательным советом "Антонова", а затем утверждать в "Укроборонпроме".

Как сообщалось, ранее госконцерн "Укроборонпром" принял решение о создании наблюдательного совета на госпредприятии "Антонов", по результатам форензик-аудита, который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young.

На минувше неделе "Укроборонпром"обвинил руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в работу госконцерна, блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса и попытках назначить своих людей руководителями отдельных предприятий.

В ответ Минстратегпром обвинил руководство госконцерна в некомпетентности, отказавшись комментировать конкретные обвинения. С июля министерство возглавляет Олег Уруский.

Ранее стало известно, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности инициирует передачу в свою сферу управления шести госпредприятий, находящихся под контролем концерна "Укроборонпром", в том числе ГП "Антонов", "Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия" (ХГАПП), "Завода 410 ГА", "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" и "Харьковского агрегатного конструкторского бюро".