Минэнерго хочет обязать "Укргаздобычу" продавать газ через биржу

Для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить продажу газа государственной компании "Укргаздобыча" на бирже.

Об этом на брифинге заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"Ситуация на рынке газа является достаточно контролированной, но для того, чтобы она оставалась такой и в дальнейшем, необходимо предпринять те меры, о которых мы знали еще до открытия рынка газа для населения. Это, собственно, обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргазвыдобычи", на бирже", – сказал глава министерства.

По словам и.о. министра, такой шаг обеспечит равный доступ всех участников рынка к отечественному ресурсу на конкурентных основаниях и в соответствии с прозрачным ценообразованием.

Бойко отметил, что еще одним шагом для повышения конкуренции на рынке газа, а соответственно, и снижения цены ресурса для потребителей является открытие клиентских баз, которыми располагают облгазы.

При этом глава Минэнерго констатировал, что решение этих вопросов не в полной мере зависит от министерства.

"Не все лежит в плоскости министерства, поэтому мы будем пытаться через депутатов, через смежные органы власти добиваться реализации этой идеи", – сказал и.о. министра.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

Таким образом, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

При этом в "Нафтогазе" обвиняли региональные сбытовые компании в создании препятствий для клиентов, которые хотели бы сменить поставщика газа. В свою очередь частные поставщики газа неоднократно поднимали вопрос выхода "Укргаздобычи" на биржу.