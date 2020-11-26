Минэнерго хочет обязать "Укргаздобычу" продавать газ через биржу
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Для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить продажу газа государственной компании "Укргаздобыча" на бирже.
Об этом на брифинге заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.
"Ситуация на рынке газа является достаточно контролированной, но для того, чтобы она оставалась такой и в дальнейшем, необходимо предпринять те меры, о которых мы знали еще до открытия рынка газа для населения. Это, собственно, обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргазвыдобычи", на бирже", – сказал глава министерства.
По словам и.о. министра, такой шаг обеспечит равный доступ всех участников рынка к отечественному ресурсу на конкурентных основаниях и в соответствии с прозрачным ценообразованием.
Бойко отметил, что еще одним шагом для повышения конкуренции на рынке газа, а соответственно, и снижения цены ресурса для потребителей является открытие клиентских баз, которыми располагают облгазы.
При этом глава Минэнерго констатировал, что решение этих вопросов не в полной мере зависит от министерства.
"Не все лежит в плоскости министерства, поэтому мы будем пытаться через депутатов, через смежные органы власти добиваться реализации этой идеи", – сказал и.о. министра.
Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.
Таким образом, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.
При этом в "Нафтогазе" обвиняли региональные сбытовые компании в создании препятствий для клиентов, которые хотели бы сменить поставщика газа. В свою очередь частные поставщики газа неоднократно поднимали вопрос выхода "Укргаздобычи" на биржу.
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