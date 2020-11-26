Нацбанк получил заявку на покупку "БТА Банка"

Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов от гражданина Беларуси для согласования приобретения существенного участия в "БТА Банке".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – сообщили в НБУ.

В то же время в пресс-службе регулятора отметили, что они не могут раскрыть личность заявителя, поскольку такая информация относится к персональным данным.

В НБУ напомнили, что такие документы рассматриваются в течение трех месяцев со дня получения полного пакета. При рассмотрении пакета документов Нацбанк проверяет деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Как сообщалось, 23 ноября Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк". Нынешний собственник банка – казахский бизнесмен Кенес Ракишев подтвердил, что завершить сделку планируется до конца 2020 года, не уточнив имя покупателя.

"БТА Банк" основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру активов "БТА банк" занимал 71 место (385,61 млн грн) среди 74 действующих банков.