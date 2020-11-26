Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин
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По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 368,2 млрд грн, увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн.
В то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг вырос за месяц на $380 млн – $83,27 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.
Минфин цточнил, что внешний государственный и гарантированный государством долг к концу октября составлял 1 450,27 млрд грн (61,24% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $51 млрд.
Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг – 917,92 млрд грн (38,76%) или $32,28 млрд.
Непосредственно государственный долг составлял 2 086,89 млрд грн или $73,38 млрд, в том числе внешний госдолг – 1 193,16 млрд грн или $41,96 млрд, внутренний – 893,73 млрд грн или $31,43 млрд.
Гарантированный государством долг Украины составлял 281,3 млрд грн (11,88%) или $9,89 млрд. В том числе гарантированный государством внешний долг – 257,11 млрд грн или $9,04 млрд, внутренний – 24,19 млрд грн или $0,85 млрд.
Как сообщалось, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,89 млрд, сократившись за месяц на $2,31 млрд. В то же время в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг в сентябре из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
ну что Зебилы?!.. вам нравится Зеленая власть, за которую будут расплачиваться ваши внуки?!.. вы ведь голосовали за то, что бы Каломойский имел право бесконтрольно воровать..
Это ведь факты, я так понимаю, а не сарказм?
слабо зайти на сайт Минфина?!.. или клавиатура поломалась, или сщас не ко времени?!
подарить тебе ведерко с красками и кисть?!.. рисуй себе на здоровье!
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
в квартале фсьо ж харашо - зє нажаль, мєндєль пече півшостого ведмедика, у дєрьмака, карлсона, дубінеску, серлєща наєма фсьо заіпісь
Замечательно руководит сволочь зеленая! Прирожденный экономист!