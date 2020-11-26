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Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин

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Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 368,2 млрд грн, увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн.

В то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг вырос за месяц на $380 млн – $83,27 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

Минфин цточнил, что внешний государственный и гарантированный государством долг к концу октября составлял 1 450,27 млрд грн (61,24% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $51 млрд.

Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг – 917,92 млрд грн (38,76%) или $32,28 млрд.

Непосредственно государственный долг составлял 2 086,89 млрд грн или $73,38 млрд, в том числе внешний госдолг – 1 193,16 млрд грн или $41,96 млрд, внутренний – 893,73 млрд грн или $31,43 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 281,3 млрд грн (11,88%) или $9,89 млрд. В том числе гарантированный государством внешний долг – 257,11 млрд грн или $9,04 млрд, внутренний – 24,19 млрд грн или $0,85 млрд.

Как сообщалось, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,89 млрд, сократившись за месяц на $2,31 млрд. В то же время в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг в сентябре из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин - Цензор.НЕТ 9870
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26.11.2020 16:17
+6
Це прариф!
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26.11.2020 16:01
+3
Зелебобіки хоч поржуть...
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26.11.2020 16:59
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Це прариф!
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин - Цензор.НЕТ 9870
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26.11.2020 16:17 Відповісти
хахахахахаха
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26.11.2020 16:55 Відповісти
вам хахаха, а деньги на пенсии будут брать с зарплаты учителей в 4000 долларов.
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26.11.2020 22:42 Відповісти
Зелебобіки хоч поржуть...
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26.11.2020 16:59 Відповісти
Зелёная плесень продолжает пожирать Украину.
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26.11.2020 17:04 Відповісти
а вы заметили, что при Порохе регулярно публиковали графики, как гос долг уменьшается, а сейчас просто сухо сообщают + 23 млрд грн.. и общей цифры не показывают..
ну что Зебилы?!.. вам нравится Зеленая власть, за которую будут расплачиваться ваши внуки?!.. вы ведь голосовали за то, что бы Каломойский имел право бесконтрольно воровать..
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26.11.2020 18:05 Відповісти
Ну давай сюда эти регулярные графики уменьшения госдолга в гривне при Порошенко.
Это ведь факты, я так понимаю, а не сарказм?
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26.11.2020 20:06 Відповісти
тебя что, на Гугле забанили?!..
слабо зайти на сайт Минфина?!.. или клавиатура поломалась, или сщас не ко времени?!
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26.11.2020 20:28 Відповісти
Меня не забанили, а вот за твой терп хотелось бы ответ достойный увидеть в виде графиков.
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26.11.2020 20:47 Відповісти
ага .. щас я тебе начну рисовать радужные графики счастливого Каломойского нынешнего..
подарить тебе ведерко с красками и кисть?!.. рисуй себе на здоровье!
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26.11.2020 20:54 Відповісти
Видите как. Похоже никто так и не заметил графиков уменьшения госдолга при Порошенко. Да их собственно и не могло быть. Ибо жили от кредита до кредита МВФ и за счет продажи ОВГЗ. Так за счет чего уменьшаться ему? Как можно уменьшить долг набирая кредитов? Вопрос естественно риторический.
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27.11.2020 02:27 Відповісти
А скільки ж набрали кредитів при Порошенко? За п'ять років всього 5 млрд доларів, та й ті Юля їздила на захід добиватися, щоб НЕ давали. А сама у свій час за два роки взяла від МВФ -- 26 млрд доларів,, за які ані доріг не побудувала, нічого, а армію лише розкрадала. Яник взяв ще більше кредиту з таким же результатом. Ще й казну спустошив, перед тим, як дав драла.
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27.11.2020 07:29 Відповісти
Ну и где госдолг падал при Порошенко?
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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26.11.2020 20:59 Відповісти
Да шо вы так испереживались ,усе будет хорошо ,под елочку побратаемся ,и братуха усе наши долги закроет ,усе как есть Наконец-то заживем по-человечески ,так сказал , посмотрев в глаза ихнему главному,наш главный А он у этом деле не одну собаку съел Одно- досада,что выпить хочется, ,да не на что
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26.11.2020 19:00 Відповісти
хотят государство просто продать .. по дешовке .ну жыдовня ну дает жару )))
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26.11.2020 19:07 Відповісти
Коломойша вже й ціну визначив за Україну, ще в 2019-му році сказав, що Росія нам заплатить 300 млрд доларів, і дефолту не треба боятися...
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27.11.2020 07:39 Відповісти
ЗеБiли...ЗеБiЛи, ви сволота!
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26.11.2020 19:48 Відповісти
вот 3,14доры, пенсии собираются платить до последнего.
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26.11.2020 22:40 Відповісти
скоро будет как когда то .продрозверстка ..оттавай все до последнего .))
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26.11.2020 22:50 Відповісти
да какаяразніца,
в квартале фсьо ж харашо - зє нажаль, мєндєль пече півшостого ведмедика, у дєрьмака, карлсона, дубінеску, серлєща наєма фсьо заіпісь
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27.11.2020 08:11 Відповісти
Почти миллиард долларов роста госдолга за месяц эта пабеда, адназначна, ящитаю!
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27.11.2020 10:38 Відповісти
за месяц на 23 миллиарда...

Замечательно руководит сволочь зеленая! Прирожденный экономист!
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27.11.2020 12:42 Відповісти
 
 