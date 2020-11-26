Фонд госимущества уже продал 8 заводов "Укрспирта" за 450 миллионов

Фонд государственного имущества уже продал 8 спиртзаводов ГП "Укрспирт" на общую сумму 448 млн грн, рассказал председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Мы сейчас уже провели 8 успешных аукционов по приватизации спиртовых заводов, общая сумма - 448 млн грн", - цитирует Сенниченко Укринформ.

Он отметил, что получение средств от приватизации не является конечной целью, ведь дальнейшие инвестиции в эти объекты должны превзойти эффект от приватизации.

"До конца года мы еще успеем провести около 10 аукционов", - добавил глава Фонда.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов. По итогам аукционов уже продано 8 предприятий "Укрспирта". ФГИУ ожидает, что от приватизации 41 объекта спиртовой отрасли поступят около 2 млрд грн.