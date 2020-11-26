Энергоатом продал электроэнергию на конкурентных торгах, хотя основной объем снова купил трейдер Коломойского

ОП "Энергоатом Трейдинг" (входит в НАЭК Энергоатом) на аукционе по продаже электроэнергии 25 ноября продал 1,34 млн МВт-ч базовой нагрузки на декабрь со средневзвешенной ценой 1199,65 грн/МВт-ч.

Об этом говорится в бюллетене средневзвешенных цен на сайте "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).

Покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем опять купила компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в условную группу Игоря Коломойского.

Отметим, что средневзвешенная цена электроэнергии на ценообразующем Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) за последний месяц составляет 1540 грн/МВт-ч.

Таким образом, средневзвешенная цена продажи Энергоатома составила 78% от средневзвешенной месячной цены РСВ в ОЭС.

Кроме "Юнайтед Энерджи" Игоря Коломойского, среди покупателей были:

Компания Газенергопостач Оксаны Наливайко и Валерия Прядко

Солди Инфинити Вячеслава Новикова

ЕРУ Трейдінг Ярослава Мудрого и Дейла Перри

Львовэнерготехресурс (ЛЕТР) Ирины Гофер

Укр Газ Ресурс Андрея Кучкова

ОВИС Трейд Владимира Шумилкина

Пивдень Энерго Збут Юлии Дюминой

"В этот раз все заявки с высокой ценой были удовлетворены – говорит собеседник БЦ на рынке электроэнергии – аукцион еще не идеальный, но гораздо лучше, чем было".

Напомним, в сентябре Энергоатом продал 1,46 млн МВт-ч электроэнергии в одни руки – Юнайтед Энерджи Коломойского по цене 1120 грн/МВт-ч.