Прибыль "Укргаздобычи" упала в 12 раз

АО "Укргаздобыча" за первые три квартела 2020 года получило 1,77 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыли компании составляла 21,42 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, в то же время операционная прибыли по итогам января - сентября 2020 года составила 3,39 млрд грн.

При этом в третьем квартале 2020 года "Укргаздобыча" получила 1,47 млрд грн прибыли.

"Таким образом компания улучшила результаты деятельности по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Полученные средства будут инвестированы в наращивание ресурсной базы углеводородов и стабилизацию добычи голубого топлива", – сказано в сообщении.

Основным фактором, который продолжает влиять на финансовые результаты компании, в компании указывают снижение цен на газ. Так, чистый доход "Укргаздобычи" от реализации продукции уменьшился с 62,37 млрд грн за первые девять месяцев 2019 года до 37,12 млрд грн за аналогичный период в 2020 году.

В компании уточнили, что объем инвестиций в добывающие проекты с начала года достиг 9,6 млрд грн.

"По результатам 9 месяцев 2020 года добыча товарного газа остается стабильной и составляет 10,14 млрд кубометров газа. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,5% или 47,8 млн куб. м голубого топлива", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2020 года "Укргаздобыча" получила чистую прибыль в размере 301 млн грн, тогда как в первом полугодии 2019 года прибыль компании составляла 16,3 млрд грн.

Напомним, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".