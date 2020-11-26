Прибыль "Укргаздобычи" упала в 12 раз
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АО "Укргаздобыча" за первые три квартела 2020 года получило 1,77 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыли компании составляла 21,42 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба компании, в то же время операционная прибыли по итогам января - сентября 2020 года составила 3,39 млрд грн.
При этом в третьем квартале 2020 года "Укргаздобыча" получила 1,47 млрд грн прибыли.
"Таким образом компания улучшила результаты деятельности по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Полученные средства будут инвестированы в наращивание ресурсной базы углеводородов и стабилизацию добычи голубого топлива", – сказано в сообщении.
Основным фактором, который продолжает влиять на финансовые результаты компании, в компании указывают снижение цен на газ. Так, чистый доход "Укргаздобычи" от реализации продукции уменьшился с 62,37 млрд грн за первые девять месяцев 2019 года до 37,12 млрд грн за аналогичный период в 2020 году.
В компании уточнили, что объем инвестиций в добывающие проекты с начала года достиг 9,6 млрд грн.
"По результатам 9 месяцев 2020 года добыча товарного газа остается стабильной и составляет 10,14 млрд кубометров газа. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,5% или 47,8 млн куб. м голубого топлива", – отмечается в сообщении.
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Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2020 года "Укргаздобыча" получила чистую прибыль в размере 301 млн грн, тогда как в первом полугодии 2019 года прибыль компании составляла 16,3 млрд грн.
Напомним, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.
100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
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