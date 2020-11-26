Медиа-группа Коломойского закрывает интернет-издание "Телекритика"

Медиа-группа "1+1 Media" закрывает нишевое интернет-издание об украинской медиасфере "Телекритика".

Об этом сообщается на сайте "Телекритики".

"… учитывая ущерб, нанесенный мировым коронакризисом, который больно ударил и по рынку медиа, группа 1+1 Media приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов", - говорится в сообщении.

Последним днем работы издания "Телекритика" станет 26 ноября 2020.

"… наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин "Телекритика" не смогла войти в такой список", - сказал генеральный директор 1+1 Media Ярослав Пахольчук.

Как сообщалось, медиахолдинг "1+1 Media" принадлежит Игорю Коломойскому, Игорю Суркису и жене кума Путина Виктора Медведчука Оксане Марченко.