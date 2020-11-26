Аваков хочет ввести полный локдаун в Украине на несколько недель

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден в необходимости введения полного локдауна в стране, этот вопрос будет решаться Кабинетом министров в ближайшие дни.

"Моя личная точка зрения: необходимо вводить локдаун как можно скорее, действительно, продолжительностью три или четыре недели. И не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками", - цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул необходимость сделать это, поскольку речь идет о серьезном риске для здоровья людей.

"Как только мы будем готовы, надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, уйти от ситуации, когда у нас - более 200 смертей ежедневно", - подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что у него всегда была радикальная позиция на этот счет. "Надо вводить локдаун немедленно", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, нужен ли локдаун в отдельных регионах или на территории всей Украины, Аваков сказал: "У нас нет ситуации, что где-то хорошо, а где-то – плохо. У нас в общем и целом ситуация везде примерно равная и негативная".

По его убеждению, 70%-ная заполняемость коек пациентами с COVID-19 - уже критическая.

"Поэтому реагировать надо прямо сейчас. Да, всем тяжело,… Бюджет в катастрофическом тяжелом состоянии, но и риски таковы, что нужно принимать сейчас серьезные решения. Они могут быть непопулярны для каких-то слоев населения, кому-то будет очень плохо и неудобно, и тут государству надо думать о компенсациях. Я всегда это говорил и сейчас это поддерживаю", - заявил Аваков.

Он уточнил: "Я всегда выступал за радикальный локдаун. Его надо вводить немедленно, не менее трех недель, и дай Бог, чтобы к Новому году мы выходили из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами".

При этом он выразил убеждение, что правительство рассмотрит вопрос введения полного локдауна на территории Украины в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли прекращать транспортное сообщение накануне Нового года, Аваков сказал: "Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение".

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 26 ноября обнаружено 15 331 новых случаев заражения коронавирусом.

Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.