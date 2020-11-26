Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы 26 ноября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 30 коп./л: А-92 — до 24,29 грн/л, А-95 — до 25,29 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 50 коп./л, до 22,99 грн/л, сообщает encorr.

"Укр-Петроль" повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 14 коп./л, до 20,10 грн/л, на станциях Motto – до 20,21 грн/л (+5 коп./л).

Такие сети как "Рур Групп" и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп./л. (см. табл).