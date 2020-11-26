БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
938 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
17 993 38
електроенергія (2952) Міненерго (694)

Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Новини БізнесЦензор Енергетика

Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом заявил и. о. министра энергетики Юрий Бойко, передает ExPro.

"Безусловно, подходы к формированию тарифов будут изменены, но дата, график, объем – это еще предмет дискуссии с целью поиска максимально сбалансированного решения", – сказал Бойко, добавив, что решение еще готовится для рассмотрения на заседание Кабинета министров.

Глава Минэнерго пояснил, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с декабря и января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Бойко уточнил, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт-ч, а средний по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт-час.

Таким образом, по словам главы Минэнерго, в действующих тарифах для населения оплачивается только поставка электроэнергии.

"В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. за кВт-ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, возрастает на 7 коп./кВт-ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели", – сказал и. о. министра.

По словам Бойко, с 1 января 2021 года будут введены новые ставки тарифов на распределение на основе стимулирующего тарифообразования, что вместе с поднятием тарифа на передачу повысит среднюю стоимость доставки электроэнергии по Украине с 1,03 до 1,37 грн/кВт-ч и увеличит убытки поставщиков универсальных услуг.

В итоге при сохранении действующих тарифов уровень перекрестного субсидирования населения промышленностью в энергорынке в 2021 году возрастет до 65-70 млрд. грн с 55 млрд грн по итогам 2020 года.

Подробнее о причинах повышения тарифов на электроэнергию для населения читайте в материале БизнесЦензор: Зеленая жатва. Кто заплатит за долги по зеленому тарифу 

Как сообщалось, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Джерело:  ExPro Consulting


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+30
ЗЕбанутые, а шо там с концом? Эпохи бедности.
показати весь коментар
26.11.2020 11:54
+24
Ну что, теперь всем миром сбросимся, через повышенный тариф на електроенергию, зеленым энергетикам, и это в стране где АЭС обеспечивали 150% населения и производства со времен независимости Украины.
показати весь коментар
26.11.2020 12:22
+19
Ура...,свершилось..,слава сонцеликому зелёному ослу и его тупым зебилам слава...,жопа полная на подходе..,хуже уже не будет... Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9703,зато посмеёмся.... Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9703
Главное границы вовремя перекрыть,что бы ни одна бл*дь зелёная не убежала...,зато какие гирлянды на киевских каштанах красивые будут висеть,мы не беларусы,хлопать в ладошки и цветы дарить не будем...,умоются все...
показати весь коментар
26.11.2020 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕбанутые, а шо там с концом? Эпохи бедности.
показати весь коментар
26.11.2020 11:54 Відповісти
Зелёная плесень ничего не умеет делать, только тарифы поднимать. Но это и правильно - пусть давят свой 73% лохторат, чтобы те свое голосование по приколу кровью выхаркивали.
показати весь коментар
26.11.2020 16:56 Відповісти
Ну я думаю зебобіків вже побачили КАНЄЦ 😉
показати весь коментар
26.11.2020 23:57 Відповісти
Слава солнцесяйному Ахметову, да не прервутся его годы, да будет он велик и всемогущ !
показати весь коментар
26.11.2020 11:57 Відповісти
вот зачем недавно срочно поменяли министра энергетики..
показати весь коментар
26.11.2020 12:09 Відповісти
У ахметки планируемые доходы уменьшились ?
показати весь коментар
26.11.2020 12:18 Відповісти
Не. У нас.
показати весь коментар
26.11.2020 13:16 Відповісти
Ну что, теперь всем миром сбросимся, через повышенный тариф на електроенергию, зеленым энергетикам, и это в стране где АЭС обеспечивали 150% населения и производства со времен независимости Украины.
показати весь коментар
26.11.2020 12:22 Відповісти
Предлагаю... зеленского в ростов))
показати весь коментар
26.11.2020 12:34 Відповісти
...По словам Бойко, стоимость электроэнергии как товара в структуре тарифа для населения составляет 1 коп./ кВт-ч. "На сегодняшний день, бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку"
Какая копейка?! Я как бытовой потребитель плачу около 100 копеек....Бред какой то, или я чего то не знаю,не понимаю,но копейка и сто копеек разница огромная..... Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 2236
показати весь коментар
26.11.2020 13:01 Відповісти
Конечно бред ахметовской марионетки,полная ахинея !
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
показати весь коментар
26.11.2020 20:31 Відповісти
ахметов все никак не нажрется с..ка....
показати весь коментар
26.11.2020 13:11 Відповісти
А причем тут Ахметов? Ему просто дали право доить себя. Если бы мне дали такую шнягу, как доить нарид с самого высоколиквидного товара страны, я бы по максимуму это делал.
показати весь коментар
26.11.2020 13:24 Відповісти
А дал ему это право Леонид Данилович, так шо спасибо ему огромное - его упыри высасывают и доят очень качественно.
показати весь коментар
26.11.2020 14:13 Відповісти
А шо там ЗЕбанько кукарекал о тарифах во время предвыборной компании?
показати весь коментар
26.11.2020 18:46 Відповісти
Ура...,свершилось..,слава сонцеликому зелёному ослу и его тупым зебилам слава...,жопа полная на подходе..,хуже уже не будет... Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9703,зато посмеёмся.... Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9703
Главное границы вовремя перекрыть,что бы ни одна бл*дь зелёная не убежала...,зато какие гирлянды на киевских каштанах красивые будут висеть,мы не беларусы,хлопать в ладошки и цветы дарить не будем...,умоются все...
показати весь коментар
26.11.2020 13:11 Відповісти
Ну эта жопа намного старше правления текущего солнцеликого, так что смеяться некоторые уже давно устали.
показати весь коментар
26.11.2020 14:16 Відповісти
Зебарани і епоха збагачення. Радуйтесь.
показати весь коментар
26.11.2020 14:12 Відповісти
с у к и, все не нажрутся никак, бабло уже из ушей лезет
показати весь коментар
26.11.2020 14:19 Відповісти
хєрасі ціна транспортування... з якого лиха?

я бачу, воблиенерги німуйово влаштувалися...
показати весь коментар
26.11.2020 14:23 Відповісти
Спалити їх разом з "содержимим"....
показати весь коментар
26.11.2020 18:42 Відповісти
Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 8456
показати весь коментар
26.11.2020 14:44 Відповісти
Чо за херня ,атомные станции приостановлено а тариф повышают🤔🙄😠🤦
показати весь коментар
26.11.2020 14:51 Відповісти
Патамушта проблемы индейцефф шерифа не чешут.
показати весь коментар
26.11.2020 14:53 Відповісти
ахметка курва ніяк не напхається грошей,
а зеля радий для нього старатися..
зупинили АЄС, тепер вартість е/е стала більшою,
може краще ахметку зупинити
показати весь коментар
26.11.2020 18:09 Відповісти
Выбрали Президента из телесерриала-теперь будете жрать еду тоже по телевизору телесериальную(красивую но недоступную). Одно хорошо:если Украина переживет Зеленского то переживет что угодно. И возможно народ станет немного умнее. Вы какого зубного врача выберете:подонка,извращенца,вора но хорошего специалиста или добрейшего альтруиста который о зуболечении только сегодня в книжке прочитал?
показати весь коментар
26.11.2020 18:18 Відповісти
Треба вже мабуть вилками колоти всю цю наволоч у владі.....
показати весь коментар
26.11.2020 18:41 Відповісти
Для этого все же лучше использовать вилы, а не вилки. Чтоб наверняка.
показати весь коментар
26.11.2020 19:17 Відповісти
Ну как вам зеленые мрази!?хорошо уже в рты насрали?!
ЕЩЕ МАЛО ПОХОДУ!
показати весь коментар
26.11.2020 18:49 Відповісти
Жеки просто задрали своими тарифами, горводоканалы не отстают от жеков, газ дорожает каждый месяц, а теперь и электричество. Чего еще можно было ждать от этой антинародной власти? Хотя, если быть объективным, какая власть была народной? Ни одна. Все они лишь обслуга для олигархов и воров всех мастей.
показати весь коментар
26.11.2020 19:16 Відповісти
***** ! Это где и каким образом транспортировка електроэнергии стоит больше гривны за кВт? Вы что електроэнергию Новой Почтой возите? Да и то Новая Почта в сто раз дешевле берет. Ахметов с Коломойским хотят за счет народа удовлетворить свои запросы. При этом в каждой статье умалчивают что ни Ахметов ни Коломойский не платят от слова ВООБЩЕ за транспортировку електроэнергии. Я уже не говорю о *зеленых тарифах*.
показати весь коментар
26.11.2020 20:27 Відповісти
когда говорят о стоимости доставки электроэнергии складывается впечатление, что ее нам доставляют на мерседесах. причем по каждому адресу-отдельная машина.
показати весь коментар
26.11.2020 20:42 Відповісти
когда говорят о стоимости доставки электроэнергии складывается впечатление, что ее нам доставляют на мерседесах. причем по каждому адресу-отдельная машина.
показати весь коментар
26.11.2020 20:42 Відповісти
ну правильно! татарин АХМЕТ же ж жаліється, що йому РАБИ мало платять по РАБ-ТАРИФУ!! Тому і підвищення! РАБИ МАЮТЬ ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ!!! Для них тупих навіть ЦІЛИЙ ТАРИФ назвали в їх честь - РАБ-ТАРИФ!
показати весь коментар
27.11.2020 00:13 Відповісти
Ви хіба не знаєте, що з цими зебілами і їх головним шлімаЗЕлом треба робити???
показати весь коментар
27.11.2020 06:38 Відповісти
Все правильно, страна в жопе !!!!! А ка иначе? Слава великому зе !!!!!
показати весь коментар
27.11.2020 10:40 Відповісти
 
 