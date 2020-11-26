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Табачный монополист "Тедис Украина" проиграл суд АМКУ на 3,4 миллиарда

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Табачный монополист

Северный апелляционный суд принял решение в пользу Антимонопольного комитета Украины при рассмотрении жалобы компании "Тедис Украина" на штраф в 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Тедис Украина".

"Двадцать пятого ноября в Северном апелляционном хозяйственном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы компании Тедис Украина против АМКУ из-за его решения об установлении антиконкурентных согласованных действий и наложенном штрафе в 3,4 млрд грн. Суд принял решение в пользу АМКУ", - сообщает компания.

Компания не согласна с данным решением суда и будет обращаться в Верховный Суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ.

"А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и сокращению рабочих мест тысяч украинских семей по всей Украине в период коронакризиса", - заявляет компания.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе последняя компания была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.
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не той суд звернулись, потрібно було попросити сержа ківалова (все ж таки одесит) а той би пристебнув вовка
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26.11.2020 13:19 Відповісти
Чуйвсвуйсвуєця, шо влада у повній дупі... Зе наі та ная усіх і уся.... Порожив корупцію, щє більшу, шо буда.... переплюнув і пороха та янека разом узятих..... слава новим обличчям та безмозглим баригам....
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26.11.2020 17:53 Відповісти
ну всё, снова повышение на сигареты значит... заколебала эта страна уже Табачный монополист "Тедис Украина" проиграл суд АМКУ на 3,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 1538
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26.11.2020 23:06 Відповісти
 
 