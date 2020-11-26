В АМКУ подали заявления о сговоре картеля и новичка на миллионных тендерах "Укравтодора"
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"Лига антитраста" подала еще два заявления в Антимонопольный комитет о заговорах фаворитов тендеров Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
"Два из числа крупнейших фаворитов Укравтодора "Автомагистраль-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл" (текст заявления) за последние годы совместно приняли участие в более чем полутысяче процедур", - сообщает пресс-служба "Лиги антитраса".
Обычно компании или не конкурировали между собой на аукционах вообще или снижали цену на очень незначительный процент (от 0% до 3,1%), говорится в сообщении.
Оказалось, что эти компании за тендерами поддерживают между собой стали хозяйственные отношения. Они привлекают друг друга на субподряды, и всего с 2017 по 2020 годы сумма платежей между ними составляла более 609 млн грн.
Например, эти фирмы фактически не соревновались на тендерах по ремонту дороги Н-30 Васильевка-Бердянск, поэтому тендеры состоялись с минимальной экономией для государства и с максимальной прибылью для участников. И после этого "Онур" заплатил "Автомагистрали-Юг" 257 млн. грн. за выполнение субподрядных работ по ремонту этой дороги.
Второе заявление "Лиги антитраста" касается признаков сговора между еще одним фаворитом "Укравтодора" компанией "Ростдорстрой" и "Европейской дорожно-строительная компанией", которая только год назад начала выигрывать существенные подряды в системе "Укравтодора" и сейчас уже имеет подряды на более 800 млн грн.
"ЕДБК" не мешала "Ростдорстрою" выиграть тендер по ремонту одного участка дороги Н-14 стоимостью 1,04 млрд грн. В свою очередь "Ростдорстрой" не мешал "Европейской дорожно-строительная компанией" выиграть тендеры на два других участка этой трассы с минимальной скидкой по цене. При этом фирмы поддерживают хозяйственные отношения - по 2019-2020 годы компании заключили между собой договоры субподряда на сумму более 155 млн грн.
За нарушение компаниям грозит штраф в размере до 10% годового оборота и запрет в течение трех лет с момента принятия решения участвовать в тендерах. Также государство сможет взыскать в двойном размере средства, переплатила за ремонт и строительство дорог.
Ранее "Лига антитраста" заявила в АМКУ и Комитет начал исследования по признакам сговора между такими дорожными фирмами:
- Турецкие фирмы "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству Запорожского моста через Днепр по 12 млрд грн;
- "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" на тендерах на сумму более 5 млрд грн;
- "Дорожный контроль качества" и "ГосДорНИИ имени М.П. Шульгина "на тендере по контролю качества дорог на сумму 72 млн грн.
- "Автомагистраль-Юг" и "Техно д центр" на тендерах общей стоимостью 11 млрд.
- "Ростдорстрой" и "Полтавабудцентр", "Николаевбудцентр", "Гранит-001" и "СК " Дорлидер" на тендерах на миллиардные суммы.
- "СУНП "Автострада" и ДП "Винницкий облавтодор" в тендерах на 2,5 млрд грн.
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