В АМКУ подали заявления о сговоре картеля и новичка на миллионных тендерах "Укравтодора"

"Лига антитраста" подала еще два заявления в Антимонопольный комитет о заговорах фаворитов тендеров Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Два из числа крупнейших фаворитов Укравтодора "Автомагистраль-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл" (текст заявления) за последние годы совместно приняли участие в более чем полутысяче процедур", - сообщает пресс-служба "Лиги антитраса".

Обычно компании или не конкурировали между собой на аукционах вообще или снижали цену на очень незначительный процент (от 0% до 3,1%), говорится в сообщении.

Оказалось, что эти компании за тендерами поддерживают между собой стали хозяйственные отношения. Они привлекают друг друга на субподряды, и всего с 2017 по 2020 годы сумма платежей между ними составляла более 609 млн грн.

Например, эти фирмы фактически не соревновались на тендерах по ремонту дороги Н-30 Васильевка-Бердянск, поэтому тендеры состоялись с минимальной экономией для государства и с максимальной прибылью для участников. И после этого "Онур" заплатил "Автомагистрали-Юг" 257 млн. грн. за выполнение субподрядных работ по ремонту этой дороги.

Второе заявление "Лиги антитраста" касается признаков сговора между еще одним фаворитом "Укравтодора" компанией "Ростдорстрой" и "Европейской дорожно-строительная компанией", которая только год назад начала выигрывать существенные подряды в системе "Укравтодора" и сейчас уже имеет подряды на более 800 млн грн.

"ЕДБК" не мешала "Ростдорстрою" выиграть тендер по ремонту одного участка дороги Н-14 стоимостью 1,04 млрд грн. В свою очередь "Ростдорстрой" не мешал "Европейской дорожно-строительная компанией" выиграть тендеры на два других участка этой трассы с минимальной скидкой по цене. При этом фирмы поддерживают хозяйственные отношения - по 2019-2020 годы компании заключили между собой договоры субподряда на сумму более 155 млн грн.

За нарушение компаниям грозит штраф в размере до 10% годового оборота и запрет в течение трех лет с момента принятия решения участвовать в тендерах. Также государство сможет взыскать в двойном размере средства, переплатила за ремонт и строительство дорог.

Ранее "Лига антитраста" заявила в АМКУ и Комитет начал исследования по признакам сговора между такими дорожными фирмами: