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Нафтогаз (3161) збитки (998) Коболєв (502)

Убыток "Нафтогаза" вырос до 17 миллиардов

Новини БізнесЦензор Енергетика

Убыток

Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" убытки объясняют "меньшим спросом и более низкими ценами на газ".

В том числе в третьем квартале 2020 года группа "Нафтогаз" показала убыток в 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, исключая прекращенную деятельность.

"Нафтогаз" указывает, что после отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика газа. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", – отмечается в сообщении.

Также "Нафтогаз" сообщает, что движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составило 0,5 млрд грн по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 года (исключая прекращенную деятельность).

За девять месяцев движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (операционный денежный поток тогда составил 16,9 млрд грн).

Также "Нафтогазом" за девять месяцев добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд. куб. м природного газа.

Капитальные затраты "Нафтогаза" за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4,1 млрд грн.

"Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала. Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн", – сообщает "Нафтогаз".

Финансовые показатели "Нафтогаза"

Млрд грн, показатели за 2019 год указаны за исключением прекращенной деятельности

Третий квартал 2020

Третий квартал 2019

9 месяцев 2020

9 месяцев 2019
Чистая прибыль от деяльности, что продолжается

(5,5)

(4,8)

(17,0)

12,9
Скорректированный показатель EBITDA

0,5

(2,8)

(1,2)

26,0
Движение денежных средств

0,5

(12,6)

16,1

16,9
Свободный денежный поток

(2,9)

(17,5)

4,1

(1,1)
Капитальные инвестиции

(4,0)

(6,3)

(11,8)

(22,2)

Как сообщал БизнесЦензор, консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.
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Топ коментарі
+12
<******** окончательно ? низкие цены на газ ? это 8.70 грн при 0.92коп за себестоимость украинского газа ?
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26.11.2020 10:09
+6
Не..,срочно надо спасать Нафтогаз,он же наш...,родимый,это всё "барыга и мародёр" Порох виноват..,ведь при нём газ был по 8грн и Нафтогаз был прибыльный,теперь понятно,что подлый барига так и задумал..,подосрать бубочке всё это вот...
Короче,что бы вывести Нафтогаз из кризиса надо нариду поднять цену на газ с нынешнего 8.89785+ доставка 1.20 за куб=?...,,до 25 грн,тогда утрём нос барыге и сразу тарифы понизим для 73% зебилов... Убыток "Нафтогаза" с начала года составил 17 миллиардов - Цензор.НЕТ 3974
Так вам и треба ослы зелёные.... Убыток "Нафтогаза" с начала года составил 17 миллиардов - Цензор.НЕТ 3089
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26.11.2020 11:10
+5
А из своих миллионных премий кобелев не хочет часть убытка компании закрыть? Или премии себе (маме), а убытки украинцам?
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26.11.2020 10:07
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А из своих миллионных премий кобелев не хочет часть убытка компании закрыть? Или премии себе (маме), а убытки украинцам?
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26.11.2020 10:07 Відповісти
При Коболеві Нафтогаз давав прибуток. https://biz.censor.net/news/3233319/ubytok_naftogaza_s_nachala_goda_sostavil_17_milliardov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75130417
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26.11.2020 12:57 Відповісти
воем зебуина удовлетворен!
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26.11.2020 19:21 Відповісти
Які можуть бути збитки в компанії, яка закачала в свої сховища літом 27 млрд.кубів газу за ціною 40-50 дол. а нині його продає їх за ціною 224 дол.? навар космічний.

В світі стають мультімілйонерамі-мільярдерамі ті компанії і їх шефи які до закупівельної ціни газу додаютть 2-3 долари свого власного інтересу. А тут добавили почти 150 дол. І вони збиткові! В каталажку кобелька - без нього Нафтогаз - враз стане прибутковим ...
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26.11.2020 21:27 Відповісти
<******** окончательно ? низкие цены на газ ? это 8.70 грн при 0.92коп за себестоимость украинского газа ?
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26.11.2020 10:09 Відповісти
ви вже змінили постачальника газу? при чому тут собіварість? ви ж на роботу ходите і зп отримуєте не тільки на хліб і воду, щоб прожити до наступного місяця?
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26.11.2020 13:53 Відповісти
по вашему 900% прибыли - это бизнес ? Это голимое на@балово нищего, обворованного народа. 3-3.5 грн/куб - вполне обоснованная цена со всеми накрутками и откатами. Но этим зажравшимся тварям, е@альники которых в экран не влазят всё мало. Как говорят у нас в Одессе - жадность фраера сгубила. Ножичков у нас на всех хватит! Наглотаетесь досыта, как давеча на бульваре...
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26.11.2020 14:33 Відповісти
Це все фігня. Нарід обійдеться без грошей в бюджеті. Без зарплат і пенсій.
Головне, що Вітренка звільнили, і премій, за мільйярди прибутків держави, ви не отримаєте.
"Газпром" з ****** і міллєром в захваті. І беня з ахметками, фірташами, мертвечуком, задоволені.
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26.11.2020 10:24 Відповісти
Не..,срочно надо спасать Нафтогаз,он же наш...,родимый,это всё "барыга и мародёр" Порох виноват..,ведь при нём газ был по 8грн и Нафтогаз был прибыльный,теперь понятно,что подлый барига так и задумал..,подосрать бубочке всё это вот...
Короче,что бы вывести Нафтогаз из кризиса надо нариду поднять цену на газ с нынешнего 8.89785+ доставка 1.20 за куб=?...,,до 25 грн,тогда утрём нос барыге и сразу тарифы понизим для 73% зебилов... Убыток "Нафтогаза" с начала года составил 17 миллиардов - Цензор.НЕТ 3974
Так вам и треба ослы зелёные.... Убыток "Нафтогаза" с начала года составил 17 миллиардов - Цензор.НЕТ 3089
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26.11.2020 11:10 Відповісти
"Дефективные манагеры"
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26.11.2020 11:22 Відповісти
Юра, в нафтогазе такие профи сидят. Они знают, как написать левые расходы для того, чтобы свести свои доходы в минус и не выплатить то, что причитается государству. Например, чумашедшая зарплата главе нафтогаза-это расходы. И денежка на его охрану, и обслуживание его броника-автомобиля, и юристы супердорогие, и...интернет знает всё.
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26.11.2020 12:11 Відповісти
Софочка, душечка, не путай миллионы с миллиардами! Они в тысячу раз отличаются!
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26.11.2020 16:27 Відповісти
так за такое надо главу организации не то что увольнять, а расстреливать. при накрутке цены на себестоимость газа в 400 %, еще и убытки иметь, это не иначе как целенаправленная диверсия. и как диверсанты - только расстрел
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26.11.2020 11:55 Відповісти
недра принадлежат народу - а каких убытках ты базаришь ....уреж зарплаты в нафтагазе в 100 раз и убытки сведутся к нулю
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26.11.2020 12:15 Відповісти
Где деньги Зин?
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26.11.2020 12:25 Відповісти
17+12=29,итого 1 миллиард долларов не получил бюджет?Это "эффективные" менеджеры?Или дефективные?
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26.11.2020 12:27 Відповісти
А что, Коболев еще не сидит?
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26.11.2020 12:27 Відповісти
Керувати країною - не х*єм на роялі грати.

Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн.
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.
Нафтогаз по итогам 2018 года получил 13,6 млрд грн чистой прибыли. Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн завдяки перемозі у Стокгольмі.
За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
В 2015 році компанія Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 3,6 рази та вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
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26.11.2020 12:52 Відповісти
Взагалі-то, тут про керування "Нафтогазом" однією і тією ж самою людиною, яка всім нам розказувала, що їхні прибутки не від високої ціни на газ. А ціна дійсно падала на протязі року. Хто платить за газ - той знає. Я читав ще перед розділенням плати за газ і транспортування, що "Нафтогаз" будуть банкротити - гіпотеза справджується.
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26.11.2020 15:42 Відповісти
Дивний збіг. Як тільки змінилось керівництво держави, державні компанії, які за попередньої влади давали прибутки (Нафтогаз, Укрзалізниця, Центренерго) раптом стали збитковими.
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26.11.2020 15:52 Відповісти
От нарулила зелена мразь!!!
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26.11.2020 13:27 Відповісти
Це Коболєв то зелена мерзота? Прямо з 2014 зелений?)
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26.11.2020 16:09 Відповісти
по законах економіки потрібно оголошувати банкрутство.
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Маланское свинобратсво закупило газ летом по бросовым ценам а теперь пришел их звездный час продать Гоям его по пятикратной стоимости ,наварив 300%.Но и впарить заодно тезу про банкротство учреждения,чтоб было правдоподобно а то ж надо уже не хаты покупать в Евресоюзе а целые острова а это накладно!
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26.11.2020 14:34 Відповісти
закупили влітку дешевий газ, основна маса в використанні дешевий український, а у них збитки?
"щось не так в нашому королівстві" наша "еліта", кобалеви і "к" повертають у бюджет "зароблене непосильною працею" сідають на мінімалку і грошей буде... мвф можна фінансувати
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26.11.2020 16:26 Відповісти
Темна вода во облацех.....
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26.11.2020 16:29 Відповісти
.кто мелочь по карманам тырит, а кто 17 млрд ,,кто на что учился Держи, держи вора - поймать его пора,
Но всем известно, что не пойманный - не вор
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26.11.2020 18:24 Відповісти
 
 