Убыток "Нафтогаза" вырос до 17 миллиардов
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Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"
В "Нафтогазе" убытки объясняют "меньшим спросом и более низкими ценами на газ".
В том числе в третьем квартале 2020 года группа "Нафтогаз" показала убыток в 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, исключая прекращенную деятельность.
"Нафтогаз" указывает, что после отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика газа. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", – отмечается в сообщении.
Также "Нафтогаз" сообщает, что движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составило 0,5 млрд грн по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 года (исключая прекращенную деятельность).
За девять месяцев движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (операционный денежный поток тогда составил 16,9 млрд грн).
Также "Нафтогазом" за девять месяцев добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд. куб. м природного газа.
Капитальные затраты "Нафтогаза" за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4,1 млрд грн.
"Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала. Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн", – сообщает "Нафтогаз".
Финансовые показатели "Нафтогаза"
|Млрд грн, показатели за 2019 год указаны за исключением прекращенной деятельности
|
Третий квартал 2020
|
Третий квартал 2019
|
9 месяцев 2020
|
9 месяцев 2019
|Чистая прибыль от деяльности, что продолжается
|
(5,5)
|
(4,8)
|
(17,0)
|
12,9
|Скорректированный показатель EBITDA
|
0,5
|
(2,8)
|
(1,2)
|
26,0
|Движение денежных средств
|
0,5
|
(12,6)
|
16,1
|
16,9
|Свободный денежный поток
|
(2,9)
|
(17,5)
|
4,1
|
(1,1)
|Капитальные инвестиции
|
(4,0)
|
(6,3)
|
(11,8)
|
(22,2)
Как сообщал БизнесЦензор, консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
В світі стають мультімілйонерамі-мільярдерамі ті компанії і їх шефи які до закупівельної ціни газу додаютть 2-3 долари свого власного інтересу. А тут добавили почти 150 дол. І вони збиткові! В каталажку кобелька - без нього Нафтогаз - враз стане прибутковим ...
Головне, що Вітренка звільнили, і премій, за мільйярди прибутків держави, ви не отримаєте.
"Газпром" з ****** і міллєром в захваті. І беня з ахметками, фірташами, мертвечуком, задоволені.
Короче,что бы вывести Нафтогаз из кризиса надо нариду поднять цену на газ с нынешнего 8.89785+ доставка 1.20 за куб=?...,,до 25 грн,тогда утрём нос барыге и сразу тарифы понизим для 73% зебилов...
Так вам и треба ослы зелёные....
Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн.
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.
Нафтогаз по итогам 2018 года получил 13,6 млрд грн чистой прибыли. Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн завдяки перемозі у Стокгольмі.
За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
В 2015 році компанія Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 3,6 рази та вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
"щось не так в нашому королівстві" наша "еліта", кобалеви і "к" повертають у бюджет "зароблене непосильною працею" сідають на мінімалку і грошей буде... мвф можна фінансувати
Но всем известно, что не пойманный - не вор