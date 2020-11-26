В Украине за сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 26 ноября обнаружено 15 331 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 955 человек; умерли от коронавируса 225 человек, выздоровели 9 617 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек; выздоровели 317 395 человек; умерли от коронавируса 11 717 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.