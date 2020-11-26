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Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

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Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Соответствующий указ № 517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года, сообщает Офис президента уКраины.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

По данным СМИ, Ким является основателем группы девелоперских компаний по строительству жилья. В портфель группы компаний входят такие инвестиционные проекты как ЖК "Уютный", ЖК "Апельсин" и ЖК "Концепт". Ким был управляющим партнером клуба Ushuaja.

В ходе президентских и парламентских выборов Ким работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", на местных выборах руководил штабом партии, также был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета.
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