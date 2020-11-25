Илон Маск анонсировал запуск крупнейшего в мире производства батарей для электромобилей

Американский бизнесмен Илон Маск собирается создать на заводе Tesla под Берлином самое масштабное в мире производство аккумуляторных батарей для электромобилей.

Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Европейской конференции производителей батарей (European Conference on Batteries), передает Deutsche Welle.

Маск напомнил, что в ближайшем времени Tesla собирается наладить серийный выпуск тягачей с электроприводом, а также пикапов Cybertruck.

Кроме того, по словам Маска, компания готовится к выводу на рынок нескольких моделей, разработанных специально для продажи в Европе, не уточнив, когда именно начнутся производство и продажа этих машин.

Планируется, что на фабрике компании, строящейся в городе Грюнхайде, ежегодно будут сходить с конвейера около 500 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В то же время этот завод станет единственным у производителя, где будут изготавливаться не только сами автомобили, но и батареи для них.

Сейчас Tesla производит батареи для своих электромобилей в штате Невада, а электромобили – в Калифорнии. В 2019 году завод по производству машин с электродвигателем был также открыт в Китае.

Как сообщалось, в сентябре Маск пообещал в течение ближайших трех лет вывести на рынок аккумуляторные батареи по цене в два раза ниже сегодняшней. Кроме этого, он рассказал о планах Tesla по выпуску электромобиля стоимостью $25 тыс.

Европейская конференция производителей батарей была организована министерством экономики Германии в рамках председательства ФРГ в Евросовете.