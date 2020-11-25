Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении "Дія"

Национальный банк Украины (НБУ) осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, разрешив проводить идентификацию клиента при проведении кассовых операций в мобильном приложении "Дія".

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №148 от 23 ноября о внесении изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, которое вступит в силу с 1 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Согласно внесенным изменениям, при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія". Порядок использования приложения для идентификации клиентов Нацбанк определит отдельно.

Как сообщалось, в начале октября Национальный банк разрешил банкам использовать приложение "Дія" для идентификации граждан при дистанционном открытии счета в банке.