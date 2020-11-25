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Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении "Дія"

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении

Национальный банк Украины (НБУ) осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, разрешив проводить идентификацию клиента при проведении кассовых операций в мобильном приложении "Дія".

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №148 от 23 ноября о внесении изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, которое вступит в силу с 1 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Согласно внесенным изменениям, при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія". Порядок использования приложения для идентификации клиентов Нацбанк определит отдельно.

Как сообщалось, в начале октября Национальный банк разрешил банкам использовать приложение "Дія" для идентификации граждан при дистанционном открытии счета в банке.

Автор: Михайло Орлюк
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Это кассы нужно оборудовать считывателями QR кодов, как в супермаркетах. Офигенная "дегетализация"!
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26.11.2020 08:28 Відповісти
Это можно теперь будет с чужим телефоном с чужого счета деньги снимать? Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 1096 Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 4787
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26.11.2020 11:32 Відповісти
ну с таким успехом попробуй взять чужой паспорт и "с чужого счета деньги сними"
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26.11.2020 11:50 Відповісти
Фактично, достатньо буде скопіювати чужий QR код... Круто! Сподіваюся в НБУ сидять не дауни і придумають якісь ступені захисту.
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26.11.2020 12:53 Відповісти
 
 