МВД анонсировало упрощенную систему ввода в эксплуатацию брошенных застройщиками домов

Министерство внутренних дел Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией планирует разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба министерства.

"Наш план следующий: вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в существующем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди", - сказал Геращенко.

Кае говорится в сообщении пресс-службы МВД, замминистра посетил 25 ноября объекты компании "Укогруп" - ЖК "Флагман", "Стародарницкий", "Новая Волна", "Семейный Уют", "Мегасити" и "Демеевский квартал" и пообщался с обманутыми владельцами квартир.

Геращенко отметил ужасные условия, в которых живут люди в ЖК "Демеевский квартал":

"Тысячи людей около пяти лет живут без нормальных условий. Отапливают дома дровами, не имеют канализации, платят двойную цену за электроэнергию", - добавил Геращенко.