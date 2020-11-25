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МВД анонсировало упрощенную систему ввода в эксплуатацию брошенных застройщиками домов

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МВД анонсировало упрощенную систему ввода в эксплуатацию брошенных застройщиками домов

Министерство внутренних дел Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией планирует разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба министерства.

"Наш план следующий: вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в существующем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди", - сказал Геращенко.

Кае говорится в сообщении пресс-службы МВД, замминистра посетил 25 ноября объекты компании "Укогруп" - ЖК "Флагман", "Стародарницкий", "Новая Волна", "Семейный Уют", "Мегасити" и "Демеевский квартал" и пообщался с обманутыми владельцами квартир.

Геращенко отметил ужасные условия, в которых живут люди в ЖК "Демеевский квартал":

"Тысячи людей около пяти лет живут без нормальных условий. Отапливают дома дровами, не имеют канализации, платят двойную цену за электроэнергию", - добавил Геращенко.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  МВД


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А без МВД це ніяк зробити не можна. Скоро кругом буде одне МВД. Яке відношення має МВД до введення в експлуатацию житла? Поліцайська держава!!!
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25.11.2020 18:58 Відповісти
Эти люди уже несколько лет митингуют и просят о помощи и живут под КМДА!
А он приехал и попиарится! А сам завел в рабочую группу беспредельщиков, нескольких голов кооперативов, которые путем шантажа и запугиваний заставили людей платить по второму кругу!!! А тем кто отказался, отключили воду, электрику, отопление или вообще отбирают квартиры! Все, что нужно знать о Геращенко!...
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25.11.2020 20:58 Відповісти
 
 