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Падение в сфере услуг замедлилось в третьем квартале до 5,5%, – Госстат

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Падение в сфере услуг замедлилось в третьем квартале до 5,5%, – Госстат

Объем реализации предприятий сферы услуг Украины в третьем квартале 2020 года составил 238,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах ниже уровня третьего квартала 2019 года на 5,5%

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина. 

По данным Госстата, объем услуг, реализованных населению, составил 19,3% от общего объема реализованных услуг.

Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятий сферы услуг сократился на 1,7%, во втором – на 18,3%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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