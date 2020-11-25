Падение в сфере услуг замедлилось в третьем квартале до 5,5%, – Госстат

Объем реализации предприятий сферы услуг Украины в третьем квартале 2020 года составил 238,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах ниже уровня третьего квартала 2019 года на 5,5%

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, объем услуг, реализованных населению, составил 19,3% от общего объема реализованных услуг.

Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятий сферы услуг сократился на 1,7%, во втором – на 18,3%.