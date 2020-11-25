"Укравтодор" доплатит 740 миллионов за ремонт недоделанной дороги

Служба автомобильных дорог в Харьковской области 23 ноября подписала договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на текущий средний ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский за 742,22 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ в того же участника по основному договору стоимостью 1,69 млрд грн, который "Автомагистраль-Юг" получила в июле 2018 года.

Согласно условиям тендера, за дополнительные 742,22 млн грн нужно отремонтировать автотрассу М-03 на отдельных отрезках участка км 516+200 - км 646+200.

Как пояснили в САД Харьковской области, из-за задержек с финансированием старого договора компания не уложила верхний слой дороги. Поэтому в 2019-2020 годах в результате эксплуатации дороги без верхнего слоя покрытия и неконтролируемого движения большегрузного транспорта на ней образовались дефекты в виде сетки трещин и проседания.

На разрушенных участках были проведены измерения модуля упругости, в результате которых получены показатели, не соответствующие минимально допустимым значением. Именно поэтому сейчас решили отремонтировать заново недоремонтированные ранее участки дорог.

В то же время, платформа "Лига антитрастовые" подала заявление в Госаудитслужбы с требованием проверить правомерность этой переговорной процедуры. По мнению экспертов платформы, в документах нет надлежащего обоснования, почему эти работы не может выполнять никто, кроме "Автомагистрали-Юг".

При этом 300 млн грн на этот ремонт недоделанной ранее дороги выделены из Фонда противодействия последствиям COVID-19. Эти средства пойдут на оплату основного контракта 2018 года, основная сумма которого – 1,33 млрд из 1,69 млрд грн – должна быть оплачена подрядчику в 2020 году. В то же время бюджетные обязательства по дополнительному договору на 2020 год составляют 20 млн гривен, которые будут профинансированы за счет заимствований "Укравтодора", привлеченных под государственные гарантии.

Официально "Автомагистраль-Юг" принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Но контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", который является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".

Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины. Президент НАГУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгалья.