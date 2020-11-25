Кабмин возобновил выплату пособий на детей для физлиц-предпринимателей

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, принял решение возобновить выплату пособия на детей для физлиц-предпринимателей, которые относятся к первой и второй группам упрощенной системы налогообложения, с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, выплата пособия для ФЛП, которые ее получали в мае-августе 2020 года, продлена без подачи новой заявки и необходимых документов.

Чтобы получить такую ​​помощь на детей впервые, нужно обратится с заявлением и необходимыми документами до 15 декабря 2020 года.

Финансирование выплаты этой помощи будет осуществляться в пределах средств, выделенных Минсоцполитики из Фонда борьбы с COVID-19.

В Минфине напомнили, что с 29 апреля для обеспечения выплаты пособия на детей ФЛП из Фонда борьбы с Covid-19 было направлено 830,4 млн грн. Фактически помощь была назначена 87 тыс. физлиц-предпринимателей на 115 тыс. детей.

Однако с 1 сентября выплата этой помощи была прекращена. Сейчас эта помощь восстановлена ​​и до 31 декабря 2020 граждане могут обратиться за назначением этого пособия в органы социальной защиты населения.