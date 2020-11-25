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Минэкономики предложило сохранить запрет на экспорт золота и антрацита

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Минэкономики предложило сохранить запрет на экспорт золота и антрацита

Минэкономики Украины предлагает сохранить нулевые квоты на экспорт необработанного золота и серебра (кроме банковских металлов) и лома драгоценных металлов, а также продлить лицензирование экспорта антрацита на 2021 год.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован на сайте ведомства.

Кроме того, согласно Монреальским протоколам о веществах, разрушающих озоновый слой, в 2021 году традиционно будет лицензироваться экспорт и импорт соответствующих веществ и товаров, передает Интерфакс-Украина.

В нынешнем году уже после принятия подобного постановления оно расширялось внесением нулевых квот на экспорт гречки и медицинских товаров, однако затем эти ограничения были отменены.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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