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Новым главой Закарпатской области станет директор крупной винодельни

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Новым главой Закарпатской области станет директор крупной винодельни

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, одобрил проекты указов президента о назначении Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА), а Айны Тимчук – Харьковской ОГА.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова и главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

По словам Полоскова, он с 2011 года работает директором ООО "Винодельная компания "Шато Чизай".

Согласно официальной биографии, Айна Тимчук с 1995 года работала в органах местного самоуправления в Днепропетровской области, в 2010 – 2014 годах была заместителем городского головы Геннадия Кернеса – управляющей делами исполкома горсовета, с марта 2014 года по апрель 2015 года была заместителем главы аппарата Днепровской ОГА, когда областью руководил Игорь Коломойский. Затем продолжила работу на этой же должности во времена Валентина Резниченко, а с 2018 года возглавляет аппарат Днепропетровской ОГА.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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