Украина начала расследование против импорта теплоизоляции из России и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину теплоизоляционных материалов происхождением из Беларуси и Российской Федерации.

Соответствующее решение комиссии от 20 ноября о возбуждении расследования обнародовано в "Урядовом курьере", передает Интерфакс-Украина.

Расследование касается шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичных видов минеральной ваты, кроме их смесей, по кодам 6806 10 происхождением из РФ и Беларуси.

Провести антидемпинговое расследование поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "ОБИО". Как утверждает заявитель, в течение периода наблюдений (2017-2019 годы) доля демпингового импорта в потреблении и производстве в Украине снизилась, но цены были значительно ниже уровня цен заявителя и общего импорта.

При этом ООО "ОБИО", несмотря на относительное улучшение показателей своей деятельности за отчетный период, по итогам 2020 года ожидает существенного ухудшения основных показателей.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину теплоизоляционных материалов из Беларуси и РФ осуществлялся в объемах и на условиях, которые могли причинить ущерб национальному товаропроизводителю.

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По данным Госстата Украины, в третьем квартале 2020 года объем импорта теплоизоляционных материалов по коду 6806 10 из Беларуси составил 4,67 тыс. тонн на $1,8 млн, экспорта – 1,37 тыс. тонн на $549,8 тыс. Импорт из РФ за тот же период составил 4,1 тыс. тонн на $1,5 млн, экспорт – 9,1 тонн на $50,8 тыс.

В целом Украина за третий квартал 2020 года импортировала товаров по этим кодам на $8 млн, экспортировала на $4,8 млн, тогда как в 2019 году импорт составил $20 млн, экспорт – $20,3 млн.

ООО "ОБИО" создано в 2004 году, основным видом деятельности является производство неметаллических минеральных изделий. Согласно финрезультатам компании за 2019 год, выручка увеличилась на 40,2% по сравнению с предыдущим годом – до 1,1 млрд грн, чистая прибыль – на 27,3%, до 241,5 млн грн.

Учредителями предприятия, согласно данным Единого госреестра, являются Сергей Лищина и Константин Пожидаев (оба – по 37%), Олег Сидорик (23,67%), Андрей Лищина (6%).