Кабмин назначил нового руководителя Сервисной службы градостроительства

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, назначил председателем Государственной сервисной службы градостроительства Украины Наталью Дюжилову (путем заключения контракта на период действия карантина).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Наталья Дюжилова в январе 2020 года подавала декларацию как кандидат на должность главы Госархстройинспекции. Согласно декларации, в 2019 году она получила 494,24 млн грн зарплаты в ООО "Аэрок" и 26,79 тыс. грн – в госпредприятии "Научно-исследовательский институт строительных материалов и изделий", который она возглавляла до сентября 2018 года.

Конечным бенефициаром ООО "Аэрок" в госреестре указана российская "Группа ЛСР" – один из крупнейших застройщиков и производителей строительных материалов в РФ.

Как сообщалось, 22 октября Кабмин отстранил от занимаемой должности бывшего председателя Государственной сервисной службы градостроительства Алексея Башкирова после масштабных обысков СБУ в органах градостроительства по делу о незаконной выдаче застройщикам разрешительных документов.

Башкиров возглавлял Сервисную службу градостроительства с июня 2020 года.

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и запуск нового реестра (июнь 2020 года), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).