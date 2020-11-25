Романович уволен с должности замминистра экономики

Кабинет министров уволил Дмитрия Романовича с должности заместителя министра экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 ноября.

Помимо этого, Кабмин уволил замглавы Госгеокадастра Павла Шевченко по собственному желанию, сообщает Интерфакс-Украина.

Романович занимался вопросами интеллектуальной собственности, но в сентябре этого года это направление министерства возглавил замминистра Александр Романишин.

Романович был назначен на указанную должность в сентябре 2019 года. Ранее был соратником лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, в партийном списке проходил под 33 номером, однако в парламент не прошел. В 2017 году был стипендиатом программы для украинских лидеров в Стенфорде. Кроме того, Романович был советником в Министерстве экономического развития и торговли в период премьерства Владимира Гройсмана.