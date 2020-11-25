Кабмин передал Государственное инвестиционное учреждение министерству Уруского

Кабинет министров утвердил обновленную редакцию устава Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), передав его в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту решения, Кабмин также передал в управление Минстратегпрома от Минэкономики целостный имущественный комплекс ГИФКУ.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, что не поддерживает этот проект постановления, поскольку уже сейчас существует просроченная задолженность "Укринтерэнерго" по уплате чистой прибыли в размере 363 млн грн. Его также поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение было создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики , защиты и поддержки национального товаропроизводителя.