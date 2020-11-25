Кабмин снизил норму отчисления прибыли для поставщика электроэнергии "последней надежды"

Кабинет министров снизил норматив отчисления в госбюджет чистой прибыли ДПВД "Укринтерэнерго" с 80% до 30% на период выполнения госпредприятием функции поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября.

Постановление призвано урегулировать возможность обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях нового рынка электроэнергии.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, поставщик "последней надежды" преимущественно вынужден обслуживать потребителей, которые не способны вовремя и в полном объеме рассчитываться за потребленную электроэнергию.

Так, долг потребителей поставщика электроэнергии "последней надежды" по состоянию на 17 сентября составлял 2,13 млрд грн, в том числе 1,95 млрд грн – это долг государственных и коммунальных предприятий.

При этом из общей суммы долга 28% приходится на государственные угледобывающие предприятия, еще 15% – на КП "Вода Донбасса". Однако взыскивать долги с госшахт и отключать "Воду Донбасса" от электроэнергии запрещено законодательством.

При этом сейчас готовится постановление о продлении обязанностей "Укринтерэнерго", как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии, на 2021 год.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе обсуждения проекта решения отметил, что не поддерживает этот проект постановления, поскольку уже сейчас существует просроченная задолженность "Укринтерэнерго" по уплате чистой прибыли в размере 363 млн грн. Его также поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся – 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" будет выполнять до 1 января 2021 года.