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Украина продлила действие пошлин на товары из России до 2022 года (обновлено)

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Украина продлила действие пошлин на товары из России до 2022 года (обновлено)

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции относительно товаров происхождением из России еще на год - до 2022 года.

Соответствующее решение правительство приняло 25 ноября без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Документ вносит поправки в постановление №1146 от 30 декабря 2015 года (с изменениями), которое, в свою очередь, предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый "режим наибольшего содействия" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Идиоты.
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25.11.2020 15:02 Відповісти
Да,больших идиотов,чем кацапы,в мире нет.
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26.11.2020 08:12 Відповісти
Да какие там товары? трусы майка и фуфайка! по делу гри по делу! вакцына ихняя грят полезная для секеля так шо...будем покупать?
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25.11.2020 15:07 Відповісти
Нужно полностью запретить покупку товаров из РФ и покупать товары у других стран, а еще лучше свои товары производить и не платить деньги другим странам и деньги оставлять в стране. А русским ни копейки нельзя платить и ничего оттуда не покупать!!! Полностью закрыть импорт из РФ!!! Дулю им, а не деньги.
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25.11.2020 18:03 Відповісти
Украине надо свой газ добывать и ни у кого его не покупать! А еще лучше надо переводить страну на электричество! Чтобы все ставили электрическое - отопление, плиты, бойлеры, и т.д. И нужно строить больше АЭС и мини-АЭС. Ну и другие виды тоже электричества нужно внедрять, но АЭС - это самое дешевое электричество. А если Итер сработает во Франции и такие Итеры хватят обеспечить сполна все потребности стран, чтобы обходиться без других ресурсов и делать все электрическое. Электричество - это единственный ресурс, который никогда не исчерпается!!! Потому нужно все на электричестве делать.
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26.11.2020 15:12 Відповісти
Весь эпицентр,фокстрот,эльдорадо завалено кацапскими товарами. Что они запретили и кому?
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25.11.2020 21:26 Відповісти
Не только не должно быть никаких товаров из *********,но и должны быть разорваны ВСЕ отношения с этими чухонско-мордовскими варварами.
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26.11.2020 08:11 Відповісти
 
 