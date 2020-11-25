Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности
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Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) лишило политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" бюджетного финансирования на четвертый квартал из-за выявленных в отчетности нарушений.
Об этом стало известно из сообщения Окружного административного суда города Киева, в который поступил иск партии с требованием отменить приказ НАПК о приостановке финансирования.
"Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении Заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", – сказано в сообщении.
При этом партия Тимошенко просит суд в качестве обеспечительной меры приостановить действие оспариваемого приказа до решению спора по существу.
В свою очередь общественное движение "Честно" обращает внимание, что на сайте НАПК размещено Заключение о результатах анализа отчета партии "Батькивщина" за первый квартал 2020 года.
Согласно документу, выявленные в ней нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, в том числе выявлено подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается Сумской и Киевской областных организаций).
Кроме того, в части доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах
НАПК также установило, что договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета (речь идет об использовании средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).
По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.
Будь ласка, зачекайте...
Ты при случае спроси у Сулимы, сколько он жертвует Юле денег.
ПыСы: Вангую. Сам он не дал ни копейки, но твердо верит, что другие дают.
Какой ни есть он, а родня!
Сама намазана, прокурена
Смотри дождешся у меня..."
В. Высоцкий
Как же это правильно!
Марта Борщ :
«Большой процент денег, которые получил господин Лазаренко, происходили от действий мошеннических схем, в которых была напрямую вовлечены ЕЭСУ и Тимошенко. Деньги переводились в Швейцарию, Кипр и другие страны, а потом перечисляли в США. Вот эти последние переводы осуществлял непосредственно господин Лазаренко, мы ими и занимались.
- Возможно ли, что в Соединенных Штатах найдутся документы о причастности Тимошенко к делу Лазаренко, которые могут быть переданы в новые антикоррупционные структуры Украины?
- У нас есть много документов, но подозреваю, что Украина имеет не только эти документы, но и значительно больше. Когда мы вели следствие, мы делали это в рамках сотрудничества с Генпрокуратурой Украины. Много документов, которые мы получили, были предоставлены ГПУ, то, что мы нашли дополнительно - мы передавали им. НАБУ или любой другой орган Украины имеет право запросить у правительства США любые документы, которые могут быть в нашем распоряжении.
- В этих документах есть признаки правонарушений со стороны Юлии Владимировны?
- Я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, я не знаю рамок украинского уголовного законодательства; во-вторых, наше следствие было акцентировано на Лазаренко, а не Тимошенко. Она имела определенную роль в этом деле, но большего я вам не скажу.
Ага святая ничего не знала....хахахахах
Решили давать партиям какую-то копейку из бюджета, чтобы хоть какой-то шанс появился.
А Вами озвученое означает то что Украина еще недоросла до прартийных избирательных компаний.
А почему проффсоюзы развалились хотя его члены уплачивают налоги но из держбюджета кроме как на министерство страна денег не выделяет а на партии находятся?
ей что теперь опять прошлогодние наряды носить? и "бублик" заплетать???
...
Юля прийшла в політику заради політики й за той час не збагатіла не на копійку . Навіть біднішою стала .
А як Порох прийшов до політики в 1998 році , так сбільшив капіталізацію своїх активів в 80 разів .
І тільки тупі софкоїди, що ніколи не жили більше місяця в вільних розвинутих країнах вірять олігархічним аналам , олігарічним пригодованним соціолагам . Вірять чуткам рівня виницької базарної тоговки сімками .
Ригобльовота (о диво) з порохоботами як з ланцюга зриваються так абсолютно вунісон лаять на ту Юлю , мовляв гав-гав ... Юля гав-гав зхибна на владу , вона ради влади гав-гав мовляв готово будь якими принципами поступитися .
Але розплющуюєм очі , не слухаємо олігархічних соціологічних підстилок (що в черговий раз сіли у калюжу з заявленною перемогою Пєпи) .
Просто здоровий глузд й порівняємоПєпу з Юлею . Пепа з 20 останніх років при владі 17 років , Юля абсолютно навпаки . Пепа був при владі в Кучмі , при Ющенку , при Зеку Інакієвському .
Сам був владою 6 років .
Й ці люди "забороняють Вовочці, ковирятися у носі" ? Ці порохоботи йще мають нахабство відкривати пельку про жадобу влади кого небуть крім Пєпи ?!
Ці імбіцили називають постійну опозиционерку безпринципною ? Тоді в чому принцип - порохоботня ?! Якщо відмовитися від влади заради певних принципів й бути в опозиції .
Архіви (електронні) не горять! УСІ ФАКТИ ДОСТОВІРНІ!
Хто не вірить...нехай перевірить кожне слово!!! У 1998 році Петро Порошенко вступив у партію Віктора Медвдедчука - СДПУ(о), та балотувався від цієї партії до Верховної Ради, посівши в партійному списку 11-ме місце. Мандат народного депутата у 1998 Петро Олексійович здобув по «мажоритарці», як висуванець від СДПУ(о) Медведчука й Ко.
У наступному Порошенко ввійшов у парламентську фракцію СДПУ(о) та став членом Політбюро СДПУ(о), продовживши боротьбу за "народне щастя" пліч-о-пліч з такими "гігантами соціал-демократичної думки" (об'єднаної), як Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Олександрович Плужніков, Нестор Іванович Шуфрич...
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
Тому немає нічого дивного в тому, що як тільки Порошенко склав президентську присягу, Віктор Медведчук став постійним гостем у Адміністрації Президента України. Учитель і учень разом розробляли «Мирний план Порошенка», разом оголяли кордон перед агресором у червні 2014-го, разом відмовлялись запроваджувати спеціальний правовий режим на окупованих територіях, разом забороняли відкривати українським військам вогонь у відповідь на обстріли з боку противника, разом писали «Мінські угоди» про створення на Сході терористичного анклаву, який мають годувати українські платники податків…
А дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!
Видать коррупцию уже всю побороли и решили заняться правильностью оформления спонсорских взносов "Батькивщины"
Да всем украинцам пох как они там оформлены. Это деньги частных лиц. Пусть делают с ними что хотят.
Перша п'ятірка партій за даними ЦВК:
1. СН
2.Батьківщина
3.ОПЗЖ
4.За Майбутнє
5. ЕС
Якщо упоротих відкинути залишаються три партії: 1, 2 і 4
Причому більшість у них на трьох майже скрізь.
Из все 5-ти парламентский партий "Батьківщина" единственная , у которой нет пары тройки своих каналов , где лидеры или их родичи тупо пиарят своих вождей . Нет ниодного офелированного с партией олигарха ...
Речь идёт о десятках местечковых средних бизнесменов (владельцев маленьких мастерских и магазинчиков) , которые во времена Порошенка не хотели светить своих политические симпатии и жертвовали мелкие (для них) суммы в 10-20 тысяч гривен через третих лиц .
В стране , где налоговую и СБУ президенты используют для наездов на спонсоров оппозиционных партий эт обычное явление . Особенно , если это мелкие спонсоры в маленьких городках .
НАПК стало такой же структурой , шо выполняет заказуху . Тем более , шо подчиняется оно кабмину .
Вона прийшла в українську політику з бізнесу і зростала і виховувалася в корупційній політичній системі української влади. Вона її частина. Ок, ну так і Порошенко прийшов в політику з бізнесу і не просто залишив його як Тимошенко ще в 1997р., заради політики, а й зараз є олігархом, власником великих активів (дивись його декларацію - там тільки підприємств 120!) І очолює, прикриває, використовує корупційні схеми цієї держави. Пам'ятаєте фільм "Убити дракона", де головний негідник що допомагав Дракону виправдовується перед визволителем Ланселотом: "Зрозумійте ми так жили, нас так вчили". На що Ленселот йому відповідає: "Всіх так вчили - але чому в цій школі ти був відмінником?". Петя - це відмінник цієї системи. Талановитий відмінник.
Я б сказав що всі недоліки Тимошенко є у Порошенка, але в багатьох випадках їх у нього можна помножити на десять.
Якщо вам не подобається оточення Тимошенко і її нерозбірливість в кадрах - подивіться яке оточення у Петі. Кононенко, Грановський, Гладковський, Довгий, Березенко, Шокін, Луценко та інші Насирови та Семочки. У партнерах - Ахметов, Григоришин, Медведчук - ціла галерея української корупційної мафії. Поруч з Юлею було багато одіозних фігур. Багато приходили і йшли. Але поряд з Петром вся ця кодла і зараз поруч.
Вона дурила нас не раз. Але тут вона точно не досягає рівня Порошенка. Петро Алексійович бреше, як дихає. Сотні невиконаних обіцянок. Багато брехні - великої і малої. Це так очевидно - що навіть не варто доказів.
Вона здасть нас Путіну? Але у неї немає бізнесу в Росії, фабрики в Ліпецку і Медведчук не її друг - він кум, соратник і партнер Порошенка.
Вона хоче побудувати патерналіську державу - вона політик-лівак. Робить ставку на бідних, бюджетників і державозалежних виборців. Це моя особиста до неї претензія. Але Петро Олексійович очолює партію "Солідарність" - соціал-демократичну (теж ліву) партію при її заснуванні - і будує олігархічно-феодальну економіку для монополістів і корупціонерів. І сам є її головним вигодонабувачем. Це нічим не краще соціалізму І там і там основна маса громадян приречені на бідність. Але Юля ще може еволюціонувати до правих. Я бачу такі передумови. А Порошенко навряд чи - він себе і в такий моделі відчуває прекрасно.
Можна і далі складати список наших претензій до Юлі, але у Порошенка, кожен раз цей же недолік буде набагато радикальнішим і куди сильнішим.
Друзі так де ж логіка? Чому вас влаштовує подвійні стандарти? Чому Порошенко для вас краще Тимошенко? Вивчіть предмет прискіпливіше. Якщо Юля - це погано, то точно не гірше ніж Петя. Як мінімум - так само.
"Смехота этого заявления в том, что ПРОКУРОР Обиход в Украинской прокуратуре , ФБР и прокурор США Марта Борщ передали 120 обвинений на Лазаренко в Калифорнийский окружной суд, из которых 15 касались ЕЭСУ. Судья МАРТИН в течение нескольких лет провел тщательное расследование, присылал своих следователей в Киев, Юлию Тимошенко и сотрудников ЕЭСУ ДОПРАШИВАЛИ в здании ГПУ и в присутствии украинских прокуроров.
После этого в мае 2004 года он вынес приговор Лазаренко в том, что он отмыл около 5(!) миллионов долларов, дал ему 8 лет тюрьмы и 10 миллионов долларов конфискации, и обвинения прокуроров против Тимошенко и сотрудников ЕЭСУ признал необоснованными , и определил, что на территории США и Украины они не совершали криминальных преступлений. И в соответствии с подписанным меморандумом между Украиной и США это решение суда окончательное и не подлежит аппеляции.
ЗНАЛ ЛИ ОБ ЭТОМ ЛЕЩЕНКО ? НЕСОМНЕННО. Он в 2012 году УКРАИНСКОЙ мафией был откомандирован на несколько месяцев в США, РЫЛСЯ В АРХИВАХ Калифорнийского суда, встретился с прокурором США МАРТОЙ БОРЩ и спросил ее о том, что возможно судья Мартин ошибся, ОТПУСТИВ ТИМОШЕНКО , НЕ ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ ЕЕ ПРОКУРОРСКИЕ иски. Американский Прокурор ОТВЕТИЛА , что справедливость приговора судьи Мартина не вызывает никаких сомнений и оно окончательное."
Вчера на лекции в Киеве экс-прокурор по делу Лазаренко из США Марта Борщ озвучила информацию, которая наверняка очень сильно не понравилась недругам главы партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, прозванных в народе «юлененавистниками» или «юлефобами».
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую от господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко. В соответствии с американским законодательством, это называется вымоганием денег: если предприниматель не заплатит, то его предприятию усложнят жизнь", - объяснила она эту позицию.
"Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета. Она фигурировала в деле, имела определенную роль в общей фабуле, но мы конкретно не расследовали ее, потому что ее в Штатах не было. Нас интересовал Павел Лазаренко. Есть вопросы юрисдикции", - подчеркнула экс-прокурор.
Данная информация от американки, конечно же, не понравится нардепу из БПП Лещенко, который не забывает время от времени озвучивать на различных телевизионных ток-шоу обвинения в адрес Тимошенко, связанные как раз с ее деятельностью во времена премьерства Лазаренко.
все можно сделать