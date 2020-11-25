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держбюджет (1364) Тимошенко (46) Батьківщина (30) НАЗК (453)

Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

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Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) лишило политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" бюджетного финансирования на четвертый квартал из-за выявленных в отчетности нарушений.

Об этом стало известно из сообщения Окружного административного суда города Киева, в который поступил иск партии с требованием отменить приказ НАПК о приостановке финансирования.

"Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении Заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", – сказано в сообщении.

При этом партия Тимошенко просит суд в качестве обеспечительной меры приостановить действие оспариваемого приказа до решению спора по существу.

В свою очередь общественное движение "Честно" обращает внимание, что на сайте НАПК размещено Заключение о результатах анализа отчета партии "Батькивщина" за первый квартал 2020 года.

Согласно документу, выявленные в ней нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, в том числе выявлено подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается Сумской и Киевской областных организаций).

Кроме того, в части доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах

НАПК также установило, что договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета (речь идет об использовании средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Давайте фашистов из жоппоблока лишайте госфинансирования. Пускай кацапские пенсионеры им платят
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25.11.2020 14:52
+20
Зате реклама зубАжілої мадам Капітельман лізе з усіх шпарин.
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25.11.2020 14:41
+14
Та , господи , каломойський з мертвечуком поможуть .
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25.11.2020 15:55
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Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 1776
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25.11.2020 14:22 Відповісти
Но жопа растет...
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25.11.2020 17:14 Відповісти
Да ,тухес у Ю.В. раскормился не на шутку. Да и пасть вроде стала шире. Наверное, аппетиты возросли
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26.11.2020 04:27 Відповісти
Зате реклама зубАжілої мадам Капітельман лізе з усіх шпарин.
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25.11.2020 14:41 Відповісти
А это наверное неравнодушные граждане оплачивают. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 1308
Ты при случае спроси у Сулимы, сколько он жертвует Юле денег.

ПыСы: Вангую. Сам он не дал ни копейки, но твердо верит, что другие дают. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 5576
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25.11.2020 16:14 Відповісти
"Послушай Зин, не трогай шурина
Какой ни есть он, а родня!
Сама намазана, прокурена
Смотри дождешся у меня..."
В. Высоцкий
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25.11.2020 16:24 Відповісти
Хватит того, что Ваня за нее чужую тельняшку на своей груди порвет...
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26.11.2020 04:31 Відповісти
Давайте фашистов из жоппоблока лишайте госфинансирования. Пускай кацапские пенсионеры им платят
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25.11.2020 14:52 Відповісти
а капітельманші хто по твоєму платить, ще одну партію на повний пансіон х..ло не витримає
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26.11.2020 08:44 Відповісти
Рубрика "Бизнес".
Как же это правильно!
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25.11.2020 15:27 Відповісти
Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 433 Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 6010
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25.11.2020 15:28 Відповісти
Тимошенко і її вірний побратім нещодавно отримали $11 млн преміальних, хоча й зробили не мало- поставили економіку України на коліна одним контрактом
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25.11.2020 15:36 Відповісти
Уточните про контракт. Тот по которому Петя выиграл у московии миллиарды?
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25.11.2020 17:12 Відповісти
а ти всі перерахуй
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26.11.2020 08:45 Відповісти
Как это -- "осталась без финансирования из госбюджета" ? Так батькивщинец Власенко рулит ДПЗКУ! Это госпредприятие и там денЁг немеряно!
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25.11.2020 15:43 Відповісти
На своїй сторінці в соцмережі Facebook, Ірина Фаріон прокоментувала висловлювання Петра Порошенка і назвала його ворогом України. Також Фаріон зазначила, що її смішать висловлювання Порошенко на адресу Єрмака. "Плачу від сміху, коли цей творець Зе- щось бовкає на теми Єрмака. Хіба має право відкривати рот істота, яка політично реанімувала Медведчука і мала за своїх підручних - голів його адміністрацій - творця рускава міра Ложкіна, що змосковщував Україну через такі його видання, як "Комсомольская правда в Украине", "Аргументи и факти", "Теленеделя", і члена ОПЗЖ Раніна, що тепер очолює обласну організацію ОПЗЖ Медведчука. Отже, ланцюжок Медведчука промовистий", - заявила Фаріон. "Тільки сліпі або просто ідіоти не можуть зрозуміти, що поразка України почалася 25 травня 2014 року, коли президентом обрано есдепеушного слугу Порошенка. Його лицемірне і брутальне паразитування на націоналістичних і патріотичних гаслах призвело до зелених необільшовиків. Прихований ворог набагато небезпечніший, ніж відкритий. Хвороба раку спершу теж прихована, натомість грипу відчуваємо вмить. Та прозрійте врешті-решт!!!"
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26.11.2020 08:30 Відповісти
всеволод 3,14дарченко, тут твоя зовсім зубожіла, а ти проякусь прибиту фаріоншу
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26.11.2020 08:47 Відповісти
Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 7185 Ооочччень «уважаю» Ирину Фарион, всегда «прислушиваюсь» к её мнению. Мы с ней «единомышленники». Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 7449 Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 5971
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26.11.2020 10:10 Відповісти
На читай- вникай в суть дела - бабки были получены с ее схем(Лазаренко седёлковых ее компанию монополистом просто так? Ага)) Фирма Тимошенко С подачи Лазаря контролировала рынок газа и перечисляла бабло на его счета. Из 300 Лямов они нашли 200....
Марта Борщ :
«Большой процент денег, которые получил господин Лазаренко, происходили от действий мошеннических схем, в которых была напрямую вовлечены ЕЭСУ и Тимошенко. Деньги переводились в Швейцарию, Кипр и другие страны, а потом перечисляли в США. Вот эти последние переводы осуществлял непосредственно господин Лазаренко, мы ими и занимались.
- Возможно ли, что в Соединенных Штатах найдутся документы о причастности Тимошенко к делу Лазаренко, которые могут быть переданы в новые антикоррупционные структуры Украины?
- У нас есть много документов, но подозреваю, что Украина имеет не только эти документы, но и значительно больше. Когда мы вели следствие, мы делали это в рамках сотрудничества с Генпрокуратурой Украины. Много документов, которые мы получили, были предоставлены ГПУ, то, что мы нашли дополнительно - мы передавали им. НАБУ или любой другой орган Украины имеет право запросить у правительства США любые документы, которые могут быть в нашем распоряжении.
- В этих документах есть признаки правонарушений со стороны Юлии Владимировны?
- Я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, я не знаю рамок украинского уголовного законодательства; во-вторых, наше следствие было акцентировано на Лазаренко, а не Тимошенко. Она имела определенную роль в этом деле, но большего я вам не скажу.
Ага святая ничего не знала....хахахахах
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26.11.2020 11:18 Відповісти
Любая партия должна существовать исключительно на взносы членов партии а не за щет народа.
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25.11.2020 15:45 Відповісти
У нас всегда так и было. Все партии существовали на взносы олигархата за редким исключением. А оно знаете кто платит, тот и заказывает.
Решили давать партиям какую-то копейку из бюджета, чтобы хоть какой-то шанс появился.
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25.11.2020 17:23 Відповісти
Вы конечно правы,но эти копейки превратились в сотни миллионов из бюджета страны да еще в обязательном порядке.
А Вами озвученое означает то что Украина еще недоросла до прартийных избирательных компаний.
А почему проффсоюзы развалились хотя его члены уплачивают налоги но из держбюджета кроме как на министерство страна денег не выделяет а на партии находятся?
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26.11.2020 09:03 Відповісти
P.S.Олигарх сотворит партию за несколько миллионов и если созданая партия пройдет в парламент то эта партия уже не стоит ему ни копейки а приносит еще и доход финансирования из бюджета плюс плата за количество голосов отданых партией за тот или иной закон.
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26.11.2020 09:14 Відповісти
Московская зозуля не пострадает, ей путин больше денег даст.
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25.11.2020 15:52 Відповісти
Первый признак того, что государство обанкротилось - это когда денег не хватает уже даже на дерибан популистским партиям и их лидерам. Нам, конечно, это преподнесут как "торжество закона", но по факту - казна пуста. Раз из нее уже не получается черпать таким фигурам, как Юлька и прочие, значит на самом деле государство банкрот.
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25.11.2020 15:53 Відповісти
У Юльки там очень скромные цифры финансирования. Это ж не СН у которых на порядок больше
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25.11.2020 17:24 Відповісти
А помните, как тимошенко с путиным издевались над президентом Украины в 2009 г.?
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25.11.2020 15:55 Відповісти
Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 5680
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26.11.2020 08:35 Відповісти
а капітелманша бабло рубала з х..лом
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26.11.2020 08:48 Відповісти
Та , господи , каломойський з мертвечуком поможуть .
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25.11.2020 15:55 Відповісти
Нічого страшного, вона на цих виборах стільки місць в партійних списках продала, що не помре із голоду.
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25.11.2020 15:59 Відповісти
На агітації за коломИйського_блаЗЄнського також "дещицю" має
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26.11.2020 09:44 Відповісти
Можно подумать, что такие нарушения есть только в Батькивщине. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 2156
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25.11.2020 16:16 Відповісти
Подумать ніххто нікому мне заважає.Думай якщо є чим. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 5667
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25.11.2020 20:31 Відповісти
ИДИ В ЖО-ПУ. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 412
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26.11.2020 14:05 Відповісти
Пішов би з задоволенням але на вході стирчить твоя без мозкла голова,Може то пологи?
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26.11.2020 14:17 Відповісти
Же не манж па сис жур!
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25.11.2020 16:43 Відповісти
почему? от почему каждая власть издевается над беззащитной Йулей????
ей что теперь опять прошлогодние наряды носить? и "бублик" заплетать???
Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 7757

...
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25.11.2020 16:59 Відповісти
,,Бублик ,, отпадает. Патлы отрезаны для нового имиджа.
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26.11.2020 04:35 Відповісти
рулить не дають, тому бублик зняла
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26.11.2020 08:49 Відповісти
Пусть теперь Тимошенко, достает из офшоров заработанные деньги" честным трудом" и платит своей партии зарплату !!! ДРУГОГО НЕ ДАНО!!!
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25.11.2020 17:08 Відповісти
щоб вОна зовсім зубожіла
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26.11.2020 08:50 Відповісти
Зеля чувствует скорый конец? Все наши презики давили Юлю перед своей политической кончиной. В самое время вспомнить еще и подписание газовой угоды, которая, как оказалось, была выгодна Украине. Зеля тоже решил не отставать. Еще посади Юлю за то, что болела и выздоровела.
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25.11.2020 17:10 Відповісти
Какой конец ? ..Скорый ?. Нет уж, лучше длинный, толстый и неизбежный.!
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26.11.2020 04:39 Відповісти
Это месть за третье место по стране. Все таки ближайший конкурент СН, как показали последние выборы.
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25.11.2020 17:24 Відповісти
Тоже так думаю. Тупое мочилово в стиле овоща. Да собственно те же кадры этим и занимаются. Не удивлюсь если из этого говна торчат уши портнова, который от начала и до конца рулил посадкой Тимошенко при овоще.
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25.11.2020 17:27 Відповісти
Юля --одна із найбрехливіших політиків. Це неодноразово стверджували різні соціологічні дослідження. Але її природна мерзенна піарщина і брехня зоворожує багатьох в Україні. Через її руки пройли багато зрадників. корупціонерів, хабарників.вбивць,а вона на плаву,"Вічна опозиціонерка" вміє одурманювати людей,а в дійсності ВЕЛИКА ГНИДА і підстилка путіна.
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25.11.2020 17:25 Відповісти
Саме тому , Юля як пішла у політику на 100% залишила займатися бізнесом , хоча була на момент початку політичної кар"єри в десятки разів богатішою за Пєтю .

Юля прийшла в політику заради політики й за той час не збагатіла не на копійку . Навіть біднішою стала .
А як Порох прийшов до політики в 1998 році , так сбільшив капіталізацію своїх активів в 80 разів .
І тільки тупі софкоїди, що ніколи не жили більше місяця в вільних розвинутих країнах вірять олігархічним аналам , олігарічним пригодованним соціолагам . Вірять чуткам рівня виницької базарної тоговки сімками .
Ригобльовота (о диво) з порохоботами як з ланцюга зриваються так абсолютно вунісон лаять на ту Юлю , мовляв гав-гав ... Юля гав-гав зхибна на владу , вона ради влади гав-гав мовляв готово будь якими принципами поступитися .

Але розплющуюєм очі , не слухаємо олігархічних соціологічних підстилок (що в черговий раз сіли у калюжу з заявленною перемогою Пєпи) .
Просто здоровий глузд й порівняємоПєпу з Юлею . Пепа з 20 останніх років при владі 17 років , Юля абсолютно навпаки . Пепа був при владі в Кучмі , при Ющенку , при Зеку Інакієвському .
Сам був владою 6 років .
Й ці люди "забороняють Вовочці, ковирятися у носі" ? Ці порохоботи йще мають нахабство відкривати пельку про жадобу влади кого небуть крім Пєпи ?!
Ці імбіцили називають постійну опозиционерку безпринципною ? Тоді в чому принцип - порохоботня ?! Якщо відмовитися від влади заради певних принципів й бути в опозиції .
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25.11.2020 19:15 Відповісти
Ліна Нікольнікова
Архіви (електронні) не горять! УСІ ФАКТИ ДОСТОВІРНІ!
Хто не вірить...нехай перевірить кожне слово!!! У 1998 році Петро Порошенко вступив у партію Віктора Медвдедчука - СДПУ(о), та балотувався від цієї партії до Верховної Ради, посівши в партійному списку 11-ме місце. Мандат народного депутата у 1998 Петро Олексійович здобув по «мажоритарці», як висуванець від СДПУ(о) Медведчука й Ко.
У наступному Порошенко ввійшов у парламентську фракцію СДПУ(о) та став членом Політбюро СДПУ(о), продовживши боротьбу за "народне щастя" пліч-о-пліч з такими "гігантами соціал-демократичної думки" (об'єднаної), як Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Олександрович Плужніков, Нестор Іванович Шуфрич...
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
Тому немає нічого дивного в тому, що як тільки Порошенко склав президентську присягу, Віктор Медведчук став постійним гостем у Адміністрації Президента України. Учитель і учень разом розробляли «Мирний план Порошенка», разом оголяли кордон перед агресором у червні 2014-го, разом відмовлялись запроваджувати спеціальний правовий режим на окупованих територіях, разом забороняли відкривати українським військам вогонь у відповідь на обстріли з боку противника, разом писали «Мінські угоди» про створення на Сході терористичного анклаву, який мають годувати українські платники податків…
А дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!
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26.11.2020 08:10 Відповісти
Про Педро с тобой согласен полностью .... он сам создал партию с медв
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26.11.2020 11:20 Відповісти
З КС розібрались. Справи по владній корупції позакривали. Тепер треба переключити увагу.
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25.11.2020 17:28 Відповісти
НАПК решили пробить дно.
Видать коррупцию уже всю побороли и решили заняться правильностью оформления спонсорских взносов "Батькивщины" Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 677
Да всем украинцам пох как они там оформлены. Это деньги частных лиц. Пусть делают с ними что хотят.
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25.11.2020 17:38 Відповісти
Бідну безхатченку всяк образити може!!!😢
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25.11.2020 17:39 Відповісти
армяне профинансируют!)
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25.11.2020 17:43 Відповісти
Каломойшу знов поздоровить на день народження, - він їй "відсипить" ще!
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25.11.2020 17:46 Відповісти
Вангую...Йулічка почне "співпрацювати" в унісон з партією За Майбах коломойки...Слідкуйте тепер за руками... Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 2506
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25.11.2020 17:55 Відповісти
так це вже давно відбулося
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25.11.2020 18:00 Відповісти
Ну і з ким там працювати?
Перша п'ятірка партій за даними ЦВК:
1. СН
2.Батьківщина
3.ОПЗЖ
4.За Майбутнє
5. ЕС
Якщо упоротих відкинути залишаються три партії: 1, 2 і 4
Причому більшість у них на трьох майже скрізь.
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25.11.2020 18:29 Відповісти
Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 6470
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25.11.2020 18:32 Відповісти
А где же я теперь столоваться буду?
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25.11.2020 18:42 Відповісти
Рыгоблевотные наезды номер два ...

Из все 5-ти парламентский партий "Батьківщина" единственная , у которой нет пары тройки своих каналов , где лидеры или их родичи тупо пиарят своих вождей . Нет ниодного офелированного с партией олигарха ...

Речь идёт о десятках местечковых средних бизнесменов (владельцев маленьких мастерских и магазинчиков) , которые во времена Порошенка не хотели светить своих политические симпатии и жертвовали мелкие (для них) суммы в 10-20 тысяч гривен через третих лиц .
В стране , где налоговую и СБУ президенты используют для наездов на спонсоров оппозиционных партий эт обычное явление . Особенно , если это мелкие спонсоры в маленьких городках .
НАПК стало такой же структурой , шо выполняет заказуху . Тем более , шо подчиняется оно кабмину .
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25.11.2020 18:57 Відповісти
Взялись за "баронесу брехни", где же оно накосячило?..., - и так и сяк под зеленыша ложится как никогда, даже за "бюджет" голосовало, чего никогда не было за всю ее историю.
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25.11.2020 19:35 Відповісти
Сергей Гайдай 24 січня 2019 р.

Вона прийшла в українську політику з бізнесу і зростала і виховувалася в корупційній політичній системі української влади. Вона її частина. Ок, ну так і Порошенко прийшов в політику з бізнесу і не просто залишив його як Тимошенко ще в 1997р., заради політики, а й зараз є олігархом, власником великих активів (дивись його декларацію - там тільки підприємств 120!) І очолює, прикриває, використовує корупційні схеми цієї держави. Пам'ятаєте фільм "Убити дракона", де головний негідник що допомагав Дракону виправдовується перед визволителем Ланселотом: "Зрозумійте ми так жили, нас так вчили". На що Ленселот йому відповідає: "Всіх так вчили - але чому в цій школі ти був відмінником?". Петя - це відмінник цієї системи. Талановитий відмінник.
Я б сказав що всі недоліки Тимошенко є у Порошенка, але в багатьох випадках їх у нього можна помножити на десять.
Якщо вам не подобається оточення Тимошенко і її нерозбірливість в кадрах - подивіться яке оточення у Петі. Кононенко, Грановський, Гладковський, Довгий, Березенко, Шокін, Луценко та інші Насирови та Семочки. У партнерах - Ахметов, Григоришин, Медведчук - ціла галерея української корупційної мафії. Поруч з Юлею було багато одіозних фігур. Багато приходили і йшли. Але поряд з Петром вся ця кодла і зараз поруч.
Вона дурила нас не раз. Але тут вона точно не досягає рівня Порошенка. Петро Алексійович бреше, як дихає. Сотні невиконаних обіцянок. Багато брехні - великої і малої. Це так очевидно - що навіть не варто доказів.
Вона здасть нас Путіну? Але у неї немає бізнесу в Росії, фабрики в Ліпецку і Медведчук не її друг - він кум, соратник і партнер Порошенка.
Вона хоче побудувати патерналіську державу - вона політик-лівак. Робить ставку на бідних, бюджетників і державозалежних виборців. Це моя особиста до неї претензія. Але Петро Олексійович очолює партію "Солідарність" - соціал-демократичну (теж ліву) партію при її заснуванні - і будує олігархічно-феодальну економіку для монополістів і корупціонерів. І сам є її головним вигодонабувачем. Це нічим не краще соціалізму І там і там основна маса громадян приречені на бідність. Але Юля ще може еволюціонувати до правих. Я бачу такі передумови. А Порошенко навряд чи - він себе і в такий моделі відчуває прекрасно.
Можна і далі складати список наших претензій до Юлі, але у Порошенка, кожен раз цей же недолік буде набагато радикальнішим і куди сильнішим.
Друзі так де ж логіка? Чому вас влаштовує подвійні стандарти? Чому Порошенко для вас краще Тимошенко? Вивчіть предмет прискіпливіше. Якщо Юля - це погано, то точно не гірше ніж Петя. Як мінімум - так само.
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26.11.2020 08:20 Відповісти
Юлька уже не та.
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25.11.2020 19:50 Відповісти
А кто всё ещё *тот*? Кроме мертведчука.
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25.11.2020 21:01 Відповісти
Она уже никому не интересна.
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25.11.2020 23:58 Відповісти
Жулька - она и в Африке Жулька.
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25.11.2020 21:18 Відповісти
Те кто любыми средствами пытаются напакостить Тимошенко, теперь зто и бездарная зелень, ничего для народа не сделали кроме как обобрать в пользу олигархов. Боятся её знатно и это их обьединяет. Они и слугу народа придумали, потому как понимали, что Мародёр проиграет выборы Юльке. Народ выбрал Зеленского надеясь, что он предложит Тимошенко премьером.
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25.11.2020 21:36 Відповісти
Про юльку уже все давно известно -Читай материал прокурора США по делу Лазаренко....Причем тут зелебобики и порох? Они тупі
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26.11.2020 01:06 Відповісти
караул! жульке на прикиды бабки не дают
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25.11.2020 22:17 Відповісти
Зато тебе вместо человеческого мозга поставили резиновый протез. Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности - Цензор.НЕТ 8833
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26.11.2020 07:55 Відповісти
Хай свій ботокс поверне в клініку, така ж сума й вийде!))))))
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25.11.2020 22:35 Відповісти
Марта Борщ отметила: "Я могу рассказать, что мне известно, и мое личное мнение из ознакомления с доказательствами и показаниями свидетелей. Я исхожу из документов, с которыми я ознакомилась". По ее словам, в конце 1995 года Павел Лазаренко был заместителем министра, ответственным за сектор энергетики. На рынке, причем с большими объемами купли-продажи газа, работала компания ЕЭСУ семьи Тимошенко. "Лазаренко использовал свои служебные полномочия, чтобы гарантировать, чтобы этой компании было предоставлено эксклюзивное право на распространение природного газа в Днепропетровске", - сказала она. Марта Борщ🇺🇸 утверждает, что у ЕЭСУ была материнская компания в Лондоне. "Деньги от продажи газа проходили через эту компанию, и дальше в Сомали. Насколько я поняла, эта компания была тоже создана Юлией Тимошенко и ее мужем. Из Сомали эти деньги переходили на швейцарские банковские счета Павла Лазаренко", - отметила она.
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26.11.2020 01:04 Відповісти
Брехня! Никогда такого Марта Берч не говорила. Все это сочинил Серя Лещ за деньги Зятька Пинчука.

"Смехота этого заявления в том, что ПРОКУРОР Обиход в Украинской прокуратуре , ФБР и прокурор США Марта Борщ передали 120 обвинений на Лазаренко в Калифорнийский окружной суд, из которых 15 касались ЕЭСУ. Судья МАРТИН в течение нескольких лет провел тщательное расследование, присылал своих следователей в Киев, Юлию Тимошенко и сотрудников ЕЭСУ ДОПРАШИВАЛИ в здании ГПУ и в присутствии украинских прокуроров.
После этого в мае 2004 года он вынес приговор Лазаренко в том, что он отмыл около 5(!) миллионов долларов, дал ему 8 лет тюрьмы и 10 миллионов долларов конфискации, и обвинения прокуроров против Тимошенко и сотрудников ЕЭСУ признал необоснованными , и определил, что на территории США и Украины они не совершали криминальных преступлений. И в соответствии с подписанным меморандумом между Украиной и США это решение суда окончательное и не подлежит аппеляции.
ЗНАЛ ЛИ ОБ ЭТОМ ЛЕЩЕНКО ? НЕСОМНЕННО. Он в 2012 году УКРАИНСКОЙ мафией был откомандирован на несколько месяцев в США, РЫЛСЯ В АРХИВАХ Калифорнийского суда, встретился с прокурором США МАРТОЙ БОРЩ и спросил ее о том, что возможно судья Мартин ошибся, ОТПУСТИВ ТИМОШЕНКО , НЕ ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ ЕЕ ПРОКУРОРСКИЕ иски. Американский Прокурор ОТВЕТИЛА , что справедливость приговора судьи Мартина не вызывает никаких сомнений и оно окончательное."
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26.11.2020 07:54 Відповісти
23 июня 2016г. Лекция Марты Борщ в Киеве.

Вчера на лекции в Киеве экс-прокурор по делу Лазаренко из США Марта Борщ озвучила информацию, которая наверняка очень сильно не понравилась недругам главы партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, прозванных в народе «юлененавистниками» или «юлефобами».
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую от господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко. В соответствии с американским законодательством, это называется вымоганием денег: если предприниматель не заплатит, то его предприятию усложнят жизнь", - объяснила она эту позицию.

"Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета. Она фигурировала в деле, имела определенную роль в общей фабуле, но мы конкретно не расследовали ее, потому что ее в Штатах не было. Нас интересовал Павел Лазаренко. Есть вопросы юрисдикции", - подчеркнула экс-прокурор.

Данная информация от американки, конечно же, не понравится нардепу из БПП Лещенко, который не забывает время от времени озвучивать на различных телевизионных ток-шоу обвинения в адрес Тимошенко, связанные как раз с ее деятельностью во времена премьерства Лазаренко.
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26.11.2020 08:06 Відповісти
ти це чуло, це десь було написано Мартою Борщ - ні. брехло ти таке ж саме як і грігянша-капітельманша
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27.11.2020 18:12 Відповісти
на сколько миллиардов $ раскрутили п. Лазаренко в сша
все можно сделать
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26.11.2020 10:07 Відповісти
На партії із бюджету України виділяються десятки та сотні мілліонів,а скільки виділяються коштів на профспілки України?
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26.11.2020 11:45 Відповісти
Видать Зеля согласился на то, чтобы уйти, раз порошенковское шобло засуетилось. Снова ушаты грязи на Тимошенко, дабы предупредить рост ее популярности.
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26.11.2020 17:35 Відповісти
росте у неї тільки срака, а не популярність
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27.11.2020 18:13 Відповісти
 
 