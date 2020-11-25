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Кабмин готовится к возможному ужесточению карантина на праздники, – Шмыгаль

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Кабмин готовится к возможному ужесточению карантина на праздники, – Шмыгаль

Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, к возможному введению карантина на зимние праздники", – заявил Шмыгаль.

"Подчеркиваю, что о введении более жестких мер пока что речь не идет, но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников: это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок во всплеску заболеваемости и медицинская система может этого не выдержать", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство рассматривает варианты подготовки к такой ситуации и ухудшению ситуации в стране и готовит программы поддержки для бизнеса и работников, в частности, анонсированные накануне президентом Владимиром Зеленским.

Премьер напомнил, что сейчас вся Украина находится в "оранжевой зоне" карантинных ограничений, кроме того действует так называемый "карантин выходного дня".

"И это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям. Окончательную эффективность такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем снижение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая активность снизилась до самого нижнего значения со времен полного карантина весной", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Автор: Михайло Орлюк
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когда у бизнеса самая большая прибыль. нахер эту власть нужно менять! карантины не помогут! только ужесточение средств защиты могут помочь. Нужно защиту лучше делать - маски защищающие полностью лицо - глаза, нос, рот. маски или со стеклом перед лицом, или комбинировано или новое, что то придумать и сделать маски, как Страйк больные, будет маскарад еще тот, но это поможет! А карантин - это вред гигантский!!!
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25.11.2020 17:09 Відповісти
Власть не заинтересованна в преодолении пандеми , о чем говорят не слова , а дела, когда имея недоворованные деньги на счету с фонда короновируса и те не использовали на кислород, имея 6 месяцев времени, а кислорода до сих пор нехватает, а балоны еще Советские. Пандемия это массовое заболевание и много летальных случаев,паника и сокращение потребления одних товаров и увеличения других, но теденция идет к сокращения роста и доходности экономики и наступает кризис, а кризис это падение в цене активов и природных ресурсов государства, тоесть де юре народа, а что бы стать хозяевами страны и управлять населением, как собачками Павлова надо , что бы население не имело свроих источников питания,а еду должен выдавать хозяин в опрелеленное время 2 раза в месяц , вот и первобытное управлерие страной.Так зачем им преодолевать кризис , когда власть не работает на страну, а на себя, чтобы дальше безнаказуемо грабить, а для этого надо быть при власти, так, что будет и 15 тыс.в сутки , заболевших и много жертв и все равно власть делать ни чего не будет.
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25.11.2020 19:27 Відповісти
"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
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25.11.2020 19:45 Відповісти
 
 