"Сумыгаз" внедряет пилотный проект редизайна газовой системы

Специалисты АО "Сумыгаз" реализовали пилотный проект редизайна газовой системы на отдельных участках в Роменском районе Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза"

Работы осуществляются для продуктивного использования сетей и приведения их мощностей до современного спроса.

Так, в Калиновке Роменского района для эффективного использования газораспределительной системы осуществили демонтаж избыточного оборудования и перекладку участков сети. Заменено 10.7 км подземных стальных газопроводов на современные полиэтиленовые. Демонтировано 3 морально и физически устаревшие шкафные газорегуляторные пункты, которые заменили одним мощным украинского производства RGC Production.

Проведена реконструкция газопроводов-вводов к 114 домов населенного пункта. Работы провели в сжатые сроки - в течение месяца силами компании, мероприятия осуществлены во исполнение инвестиционной программы в соответствии с "Планом развития газораспределительной системы на 2020 год газораспределительного предприятия АО "Сумыгаз".

"Редизайн системы газораспределения действительно актуальная и сложная задача, ведь значительная часть сетей не продуктивны, есть потребность уменьшить имеющуюся мощность в несколько раз. Это вызов для газораспределения в Украине. Пилотный проект дает возможность компании наработать опыт и экспертизу, ведь для реконструкции участков почти нет универсальных решений", - отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич.