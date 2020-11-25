Нацбанк отсудил у компании Жеваго недвижимость в Киеве

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу АО "Киевмедпрепарат" (связано с Константином Жеваго) и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет погашения долга банка по рефинансированию обращено взыскание на предмет ипотеки - корпус №20 (литера О) общей площадью 10 182 кв. м. в Киеве на улице Саксаганского, 139.

Об этом сообщает Finbalance.

Ранее Верховный Суд оставил без изменений решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет частичного погашения долга банка "Финансы и кредит" по рефинансированию было обращено взыскания на несколько объектов недвижимости в Киеве на улице Саксаганского, 139.

Хозсуд Киева отказался удовлетворить заявление АО "Киевмедпрепарат" и обязательства Государственной исполнительной службы и госпредприятия "СЕТАМ" остановить реализацию упомянутого арестованного недвижимого имущества.

В июле 2020 года Фонду гарантирования не удалось продать на аукционе права требования банка "Финансы и кредит" по десяти кредитным договорам, заключенным с юрлицами. Речь шла в т. ч. о задолженности "Киевмедпрепарата" и "Галичфарм", которые входят в фармкорпорацию "Артериум" Константина Жеваго (он же контролировал банк "Финансы и кредит").

Как отмечалось, в обеспечении по кредитам - недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося во Львове, Киеве и Киевской области, акции других компаний и имущественные права по договорам поставки.

Стартовая цена пула была 1,65 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,15 млрд грн, но покупателей не нашлось.

По данным НБУ, на начало ноября 2019 года долг банка "Финансы и кредит" по рефинансу составил 6,7 млрд грн.

В декабре 2019 года НБУ заявлял, что Жеваго не успел подать апелляцию на решение суда, которым с бизнесмена как поручителя банка "Финансы и кредит" было взыскано 1,54 млрд грн задолженности по рефинансу.

Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.