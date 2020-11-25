Секретариат Энергосообщества высоко оценил анбандлиг газовой сферы в Украине, – ассоциация

Ассоциация газового рынка обращает внимание на высокую оценку процесса анбандлинга в газовой сфере Украины со стороны Секретариата Энергетического Сообщества – как для Оператора ГТС, так и для операторов ГРМ.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации газового рынка (АГРУ).

"23 ноября опубликован Годовой отчет о внедрении реформ в энергетической сфере, подготовленный Секретариатом Энергетического Сообщества. В документе дана высокая оценка процесса преобразований в газовом секторе Украины", – говорится в сообщении.

По словам директора Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, за последний год Украина сделала "рывок вперед" в газовой сфере. И одним из драйверов такого рывка стал процесс анбандлинга, статус имплементации которого оценено в 90% (со 100% возможных).

В Годовом отчете о внедрении реформ – 2020 Секретариата Энергосообщества указано, что успех анбандлинга в Украине обеспечили следующие факторы: разделение и сертификация Оператора ГТС в соответствии с нормами Третьего энергопакета; завершение юридических, информационных и учетных процедур разделения у оператора систем хранения, а также у операторов газораспределительных систем (ГРМ).

Ассоциация газового рынка Украины отмечает, что все операторы ГРМ – члены и партнеры Ассоциации – обеспечили полное разделение деятельности распределения и поставки газа в соответствии с нормами Директивы 2009/73 EC Закона Украины "О рынке природного газа".

Завершено также распределение учетных процедур операторов ГРМ с обеспечением полной независимости и публичного контроля учета каждого вида деятельности - как за счет публикации отчетности на сайтах компаний, так и ежегодного независимого аудита финансовой отчетности операторов ГРМ.

Полностью реализовано информационное распределение поставщиков и операторов ГРМ – начиная от использования территориально обособленных офисов с ограниченными правилами доступа, обеспечения конфиденциальности информации, до введения соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности.

Ранее операторы ГРМ завершили функциональное разделение деятельности по снабжению и распределению газа, который был обеспечен как за счет распределения управления, так и за счет отделения идентичности компаний с использованием отдельных брендов, торговых марок, маркетинговой политики и каналов коммуникаций с клиентами. И эта работа в свое время также получила достойную оценку Секретариата Энергосообщества.

Все действия по разделению операторов ГРМ находятся под контролем НКРЭКУ (обязательная ежегодная отчетность по Программе соответствия). Исчерпывающая информация о них подается также в Секретариат Энергетического сообщества для профессиональной и независимой оценки.