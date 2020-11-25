Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50%, – исследование

Спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился на половину в сравнении с предыдущим кварталом.

Последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — на 18%. Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум $12 млн экспортных поступлений в экономику Украины, говорится в исследовании компании GlobalLogic.

ІТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior специалистов, то есть с опытом в сфере от 2 и от 5 лет соответственно.

По данным GlobalLogic, потребность в начинающих инженерах (до одного года опыта) составляет всего 17%, в то время как в более опытных (Middle и Senior) - 37% и 33% соответственно. Основные направления - Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ и DevOps.

При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% — во Львове и 21% — в Харькове.

В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и больше 11% в JavaScript.