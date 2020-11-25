Замглавы Нацбанка вошел в набсовет Нацдепозитария

Национальный депозитарий Украины (НДУ) 23 ноября 2020 года получил письмо от акционера Национального банка Украины (НБУ) о замене в наблюдательном совете Николая Селехмана на Юрия Гелетия.

Согласно сообщению НДУ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Гелетий назначен до завершения срока полномочий действующего состава набсовета Нацдепозитария, пишет Интерфакс-Украина.

Указывается, что Селехман находился на соответствующей должности с 7 августа 2020 года.

Как сообщается, в период с сентября-2011 по февраль-2015 Гелетий работал начальником отдела методологии стандартов капитала управления подготовки к внедрению новых методов надзора департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ, а с февраля по октябрь 2015 года – начальником отдела методологии оценки рисков и организации систем риск-менеджмента в банках управления методологии регулирования деятельности банков департамента методологии НБУ.

После, начиная с 8 октября 2015 года он был директором департамента финансовой политики Министерства финансов, с 5 июля 2018 года – заместителем министра финансов, а с 7 декабря-2018 по 23 июля 2020 года – замминистра финансов по вопросам европейской интеграции.

Совет НБУ 23 июля 2020 года назначил Гелетия замглавы НБУ вместо Олега Чурия.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов. На базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

НДУ по итогам первого полугодия 2020 года увеличил выручку на 7,7% – до 40,35 млн грн, истую прибыль – на 17%, до 9,08 млн грн.