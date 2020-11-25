Испания утвердила долгосрочную стратегию декарбонизации

Совет министров Испании утвердил долгосрочную стратегию декарбонизации страны до 2050 года.

Испания планирует построить 60 ГВт ВИЭ электростанций до 2030 года. Стратегия предусматривает повышение доли ВИЭ в конечном потреблении энергии до 97% до 2050 года.

Выбросы парниковых газов должны быть снижены на 90% от уровня 1990 года. Оставшиеся 10% будут компенсированы с помощью поглотителей углерода. А именно предусматривается лесовосстановление в объёме 20 тыс. гектаров в год в период до 2050 года, что приведет к увеличению площади лесов в стране на 4%.

Ранее испанские власти утвердили закон, по которому вся электроэнергия в стране к 2050 году будет возобновляемой, но уже к 2040 году доля ВИЭ достигнет 97% (а к 2030 г — 74%).

Испания не планирует развивать атомную энергетику и прекратит её эксплуатацию во второй половине 2030-х годов.

Одновременно со стратегией декарбонизации Совет министров также утвердил новые правила проведения конкурсных отборов проектов ВИЭ, которые заменяют действующие с 2013 года нормы. Новые правила важны для установки около 60 ГВт мощностей ВИЭ (главным образом солнечной и ветроэнергетики) в период с 2021 по 2030 гг. в соответствии с планом декарбонизации, говорится в официальном заявлении.