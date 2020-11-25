Испания утвердила долгосрочную стратегию декарбонизации
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Совет министров Испании утвердил долгосрочную стратегию декарбонизации страны до 2050 года.
Испания планирует построить 60 ГВт ВИЭ электростанций до 2030 года. Стратегия предусматривает повышение доли ВИЭ в конечном потреблении энергии до 97% до 2050 года.
Выбросы парниковых газов должны быть снижены на 90% от уровня 1990 года. Оставшиеся 10% будут компенсированы с помощью поглотителей углерода. А именно предусматривается лесовосстановление в объёме 20 тыс. гектаров в год в период до 2050 года, что приведет к увеличению площади лесов в стране на 4%.
Ранее испанские власти утвердили закон, по которому вся электроэнергия в стране к 2050 году будет возобновляемой, но уже к 2040 году доля ВИЭ достигнет 97% (а к 2030 г — 74%).
Испания не планирует развивать атомную энергетику и прекратит её эксплуатацию во второй половине 2030-х годов.
Одновременно со стратегией декарбонизации Совет министров также утвердил новые правила проведения конкурсных отборов проектов ВИЭ, которые заменяют действующие с 2013 года нормы. Новые правила важны для установки около 60 ГВт мощностей ВИЭ (главным образом солнечной и ветроэнергетики) в период с 2021 по 2030 гг. в соответствии с планом декарбонизации, говорится в официальном заявлении.
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