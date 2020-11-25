Правоохранители выписали 2 тысячи штрафов за отсутствие масок

Правоохранители с субботы составили 2,111 тыс. постановлений о неношении масок в общественных местах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"С субботы действует закон о штрафах за неношение масок в общественных местах. За это время составлено 2,111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Эти действия направлены на сохранение вашего здоровья", - цитирует Степанова Интерфакс-Украина.

В Украине 21 ноября вступил в силу закон о штрафах за неношение маски в общественных местах. Размер штрафа составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.