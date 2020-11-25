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Украина вводит спецпошлину против импорта стального прута из Беларуси

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Украина вводит спецпошлину против импорта стального прута из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии.

Решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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да! так держать! за щет билоруси поднимем наш бюджет!!
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25.11.2020 10:34 Відповісти
 
 