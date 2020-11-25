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Богдан (104) Київ (4315) Гладковський Олег (146)

"Богдан" Гладковского поставит Киеву троллейбусы на 173 миллиона

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КП "Киевпастранс" 20 ноября по результатам тендера сообщило о намерении заключить соглашение с ДП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о покупке троллейбусов на 173,06 млн грн.

Об этом сообщает Наші гроші.

По данным системы "Прозорро", в этом году производитель поставит 15 новых троллейбусов Богдан Т90117 длиной 18,75 м по 11,54 млн грн. Троллейбусы 2020 года изготовления имеют 50 сидячих мест и одно место для коляски и вмещают 170 человек стоя.

В феврале 2019 года "Киевпастранс" заказывал у завода такие троллейбусы с кондиционерами и видеонаблюдением на 6% дешевле – по 10,91 млн грн. Однако тогда для системы оплаты проезда предусматривалась только возможность подключения, а системы подсчета пассажиров не было.

В 2017 году "Киевпастранс" заказывал их "Богдану" с кондиционерами и видеонаблюдением на 21% дешевле – по 9,55 млн грн., но без систем оплаты проезда и подсчета пассажиров.

Цена сделки всего на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 173,81 млн грн.

Компания "Senso Dynamics Llc" (Делавэр, США) жаловалась заказчику на слишком короткий срок поставки и отсутствие аванса, которые делают невозможным участие в тендере с иностранной продукцией. Заказчик не удовлетворил требование. С июня этот жалобщик подал требования на 80 тендерах, из которых безуспешно пытался принять участие лишь в трех фармацевтических Минздрава.

Единственным конкурентом традиционно было киевское ООО "Мазтранссервис" Павла и Романа Шевченко с троллейбусами МАЗ 215Т00, которым руководит Анатолий Шевченко, причем никто не снижал цену на аукционе. Ранее соучредителем соперника также была Светлана Коломиец, а перед тем фирмой владело ООО "Укрпастех" Павла и Романа Шевченко.

Напомним, "Богдан" и "Минский автомобильный завод" ("МАЗ", Беларусь) в 2016 году заключили соглашение о совместном производстве грузовиков двойного назначения в Черкассах.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, а ныне компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), бывшему первому заместителю секретаря СНБОУ.

В прошлом году его сын Игорь Гладковский с друзьями фигурировал в скандале в "Укроборонпроме".

Джерело:  Наші гроші


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И где "криминал"? , что оффшорку из Дэлавера не успели зарегистрировать? Или что на 6 % дороже чем в 2019 и на 21 чем в 2017? А жуналисты исчислили процент годовой инфляции в Украине? Или этот термин не пока не знаком?
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25.11.2020 11:13 Відповісти
так значит баЦЬКА фашиста бортанули с его тролейбусами или как ?
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25.11.2020 11:35 Відповісти
A , що , хiба вiн ще досi не за гратами?
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25.11.2020 13:53 Відповісти
Ні. І не буде за ґратами, тому що не було складу злочину. Був просто "вкид" інформнегативу перед президентськими виборами. Ви ще не зрозуміли, що вас "розвели, як кошенят"?)))
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25.11.2020 14:42 Відповісти
цікаво, це теж "вкид"..?
"Богдан" Гладковского поставит Киеву троллейбусы на 173 миллиона - Цензор.НЕТ 125
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/otdat-ato-seti-burno-otreagirovali-pokupku-1555606179.html

Якщо, так, то де судові позови і таке інше..?
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25.11.2020 17:06 Відповісти
ну если об этом вещает бородатая жопа то лучше на него не ссылаться. Свинарчуки не бедные.пусть лучше Дубинеску объяснит откуда у него бабки на автопарк "мама любит скорость" и какой бизнес у него кроме как поливать грязью по указанию Бени?"Богдан" Гладковского поставит Киеву троллейбусы на 173 миллиона - Цензор.НЕТ 6455
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25.11.2020 20:29 Відповісти
Якщо один поц назвав іншого поца поцем, це не говорить про те, що немає на те підстав..вибачайте за тавтологію..У нормальній країни були би спростування та судові позови за брехні..у нас - тиша..елітні бандюки усьо "парешалі"..
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25.11.2020 20:56 Відповісти
да мне насрать шо на одного шо на другого. Свинарчуки ведут бизнес и платят налоги (если бы нет, зелюки их уже бы раскатали по полной) в отличии от собачьего рта, который за свой автопарк хр отчитается.откуда бабки!? котлета от Бени не облагаемая налогами.
я о том,что этому уйо ку лучше промолчать,а вам на него не ссылаться.
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25.11.2020 21:13 Відповісти
Вибачайте, а який бізнес ведуть ці сумлінні платники податків..?
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25.11.2020 21:25 Відповісти
я не говорил о "сумлинних". читай название статьи.
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25.11.2020 21:44 Відповісти
"Богдан" Гладковского
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25.11.2020 21:45 Відповісти
о то і збирав би далі свій унікальний китайський металобрухт під захистом протекціоністського законодавства і не пхав п'ятака у мутні військові закупівлі..але ні..усе мало..як думаєте, щось би йому там перепало якби він був друзякою не петі, а, наприклад, бєні..?
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25.11.2020 23:25 Відповісти
ну щас он не друзяка Зели и перепало.или вы даже заголовок не прочитали?а в Чехии у него тоже друзяки? https://itc.ua/news/ukrainskaya-korporacziya-bogdan-pobedila-mestnuyu-skoda-na-tendere-po-postavke-trollejbusov-v-chehiyu/
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25.11.2020 23:45 Відповісти
"Богдан" Гладковского поставит Киеву троллейбусы на 173 миллиона - Цензор.НЕТ 7151
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26.11.2020 08:29 Відповісти
Ні, виявилось, що не має за що
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25.11.2020 16:08 Відповісти
дякуємо, що хоч Порошенко, єдиний з олігархів, що вкладає гроші у виробництво, і робить це досить успішно, а не смокче природні ресурси країни чи сидить на дотаціях з бюджету.
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25.11.2020 16:14 Відповісти
Ну то что цена с 2017 года немного растет ожидаемо. Это еще и не так уж много. С 2017 по сегодня цены в магазинах раза в полтора выросли, а вот то что 15 тарликов для Киева это ничто по сути, от тут трагедия. Долго еще скотовозки будут людей гробить.
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25.11.2020 16:29 Відповісти
После скандала с Укроборонпромом,в цивилизованной стране Свинарчуку руку уже бы не подавали в приличном обществе.
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25.11.2020 17:16 Відповісти
Меня удивляет истерия против Гладковского. Его предприятия одно из немногих созданы из нуля и работают на Украину. Не считая очень далёких годов, при СССР, в Украине троллейбусы не производились. Против Гладковского истерию организовали паразитические банкиры и те кто такие же паразиты-торгаши-спекулянты окружения коломойского, сидящие на трубах и на других перепродажах разного государственного
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25.04.2021 16:37 Відповісти
И ещё. Банкиры и спекулянты это враги Украины такие же как хутин.
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25.04.2021 16:40 Відповісти
 
 