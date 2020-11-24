Cуд рассмотрит иск Коломойского о законности работы консультантов "Приватбанка"
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Киевский апелляционный суд по жалобе экс-акционера ныне государственного "Приватбанка" Игоря Коломойского обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение по сути дела о законности договоров "Приватбанка" с его консультантами, в том числе с Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и "Астерс".
Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Интерфакс-Украина.
"Киевский апелляционный суд по делу (по иску) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами "Приватбанка" отменил определение об оставлении иска без рассмотрения (от 9 июня этого года) и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу", – сообщили в "Приватбанке".
Согласно определению суда в едином госреестре судебных решений, ответчиками по соответствующему делу также выступают Национальный банк Украины, Министерство финансов, компании-консультанты банка.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Отчет Kroll: "пылесос" Коломойского и Боголюбова нанес ущерб государству на $5,5 млрд
Как сообщалось, в июне Соломенский районный суд Киева оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, государственному "Приватбанку" и Министерству финансов о признании недействительными договоров с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".
Hogan Lovells сопровождает судебные процессы по национализации "Приватбанка" за рубежом, а "Астерс" – в Украине.
В свою очередь международная компания Kroll проводила судебный аудит (forensic audit) "Приватбанка", по итогам которого в начале 2018 года подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд. К его проведению была привлечена компания Alixpartners.
При этом Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Отчет Kroll также фигурирует в деле против Коломойского в Высоком суде Англии, который в декабре 2017 года издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.
Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
Коломойский с 2017 года пытался заблокировать сотрудничество НБУ, "Приватбанка" и Министерства финансов с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".
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З публікацій у ЗМІ та в мережі Інтернет слідує, що звіт Kroll уже подано у різноманітні суди за кордоном.
Визнання укладених та уже виконаних договорів з Kroll недійсними (незаконними) рішеннями українських судів, які добре відомі усьому світові своєю "непідкупністю та незаангажованістю", не призведе автоматично до "анулювання" (як би цього комусь дуже хотілося) встановлених Kroll фактів, ані до необгрунтованості (безпідставності) зроблених Kroll висновків.
Більш того, іноземні суди можуть взагалі не взяти до уваги українські судові рішення або встановлені ними фактичні обставини чи зроблені висновки, або (як ********** українські суди писати) "оцінити критично" українські судові рішення))).
Тому, українські судові рішення, які так хочеться отримати К та/або Б, навряд чи матимуть якусь практичну цінність за кордоном)))
что бы сам не мучился и страну не мучил...