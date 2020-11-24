Суд закрыл дело против судьи, скрывшего две квартиры ради получения третьей

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВКС) закрыла уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, уголовное производство закрыто из-за того, что 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным следствия, судья Высшего административного суда Украины (ВАСУ) внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные декларации за 2015 и 2016 годы.

"Речь идет об объектах недвижимости (две квартиры в центре Киева), владельцем которых является близкое лицо обвиняемого и находившихся в постоянном пользовании судьи… Судья предпринял такие действия умышленно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве", – отмечали следователи НАБУ.

13 декабря 2017 года судье сообщили о подозрении по делу.

В сообщении не уточняется имя судьи, но речь, вероятно, идет об Олеге Голяшкине.

Журналисты установили, что судья Высшего административного суда Киева Олег Голяшкин претендует на служебное жилье в Киеве, хотя на его мать записаны две квартиры на Печерске, где судья и живет.

По данным реестра недвижимости, мать судьи Вера Голяшкина в 2013 году приобрела квартиру рядом с Печерской Лаврой. Буквально через месяц рядом по ул. Лаврская она купила еще одну квартиру. Общая площадь обеих квартир более 130 кв. м.

Как сообщалось, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.