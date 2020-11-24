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Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа

Новини БізнесЦензор Фінанси

Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа

Министерство финансов на состоявшемся 24 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 16,77 млрд грн, отказавшись от тактики сдерживания роста ставок по ценным бумагам и удовлетворив большинство поданных заявок.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, министерство согласилось повысить ставку по коротким ОВГЗ сроком обращения 4 месяца сразу на 100 базисных пунктов – с 9% до 10% годовых, что позволило привлечь от размещения таких бумаг 6,96 млрд грн.

Ставки по шестимесячным ОВГЗ по итогам аукциона выросли еще больше – на 125 базисных пунктов, до 10,25% годовых. Это позволило привлечь 3,37 млрд грн.

По облигациям сроком обращения 1 год Минфин согласился повысить ставки на 33 базисных пункта – до 10,75% годовых, выручив от их размещения 522 млн грн.

От продажи четырехлетних гривневых ОВГЗ поступило всего 192 млн грн, при этом ставка по ним осталась прежней – 11,7% годовых.

Кроме того, Минфин разместил облигации в евро сроком обращения 1,2 года на 157,7 млн евро, повысив ставку и по валютным ОВГЗ на 23 базисных пункта – до 2,45% годовых.

Читайте также: Ставки по государственным облигациям растут четвертый месяц подряд, – Данилишин

Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 2,51 млрд грн, при этом львиную долю поступлений обеспечило размещение валютных ценных бумаг. Спрос на гривневые бумаги со сроком погашения 1 и 3 года составил меньше 400 млн грн, неспотря на сдержанное повышение ставок на 8-15 базисных пунктов.

10 ноября Минфин привлек 7,88 млрд грн. В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя первичные размещения ОВГЗ отмечал, что в условиях неопределенности, связанной с сотрудничеством с МВФ, "выполнение плана заимствований до конца текущего года без существенного повышения стоимости государственных заимствований является крайне сложным".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Денег сильно хочется. МВФ и Европа денег не дают, а они у Зели кончились от слова совсем. Даже дурная эмиссия (печать пустых бумажек) уже не помогает. Зеля мыслит по простому -- Значит займем под дурные проценты сколько сможем. Пирамида ОГВЗ в действии. Но долги то рано или поздно нужно будет возвращать. Ох и рванет все это. Мало не покажется.
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24.11.2020 20:08
+2
Вы посмотрите на рост ставок !!! Охренеть.

Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа - Цензор.НЕТ 6255
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24.11.2020 20:10
+2
интересно, додавят они МВФ насчет кредита хотя бы весной. Или рванет раньше..
С января уже нечем будет гривну сдерживать. 30 за бакс, я так понимаю, будет уже к февралю.
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24.11.2020 21:02
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Отмазывают доходы Зели. А как еще он объяснит миллионные прибыли?
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24.11.2020 19:16 Відповісти
Денег сильно хочется. МВФ и Европа денег не дают, а они у Зели кончились от слова совсем. Даже дурная эмиссия (печать пустых бумажек) уже не помогает. Зеля мыслит по простому -- Значит займем под дурные проценты сколько сможем. Пирамида ОГВЗ в действии. Но долги то рано или поздно нужно будет возвращать. Ох и рванет все это. Мало не покажется.
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24.11.2020 20:08 Відповісти
интересно, додавят они МВФ насчет кредита хотя бы весной. Или рванет раньше..
С января уже нечем будет гривну сдерживать. 30 за бакс, я так понимаю, будет уже к февралю.
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24.11.2020 21:02 Відповісти
Додавят это слишком громко сказано. Доумоляют на коленях со слезами на глазах. Только в МВФ отнюдь не идиоты и не слепцы и прекрасно видели, как летом на дорогах и большом достраивании отмывалось бабло по зеленым и Бениным карманам через двукратное завышение цен и монополию карманных фирм.
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24.11.2020 21:20 Відповісти
Вы посмотрите на рост ставок !!! Охренеть.

Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа - Цензор.НЕТ 6255
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24.11.2020 20:10 Відповісти
именно охереть...
а простым смертным в банках такой курс не светит. Потому что банки деньги не печатают, в отличие от НБУ...
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24.11.2020 21:03 Відповісти
Для сравнения. Еще недавно.

Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа - Цензор.НЕТ 8958
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24.11.2020 21:24 Відповісти
Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа - Цензор.НЕТ 2512
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24.11.2020 21:51 Відповісти
Зеля уже закупился ОВДП? Под завязку? Перед побегом?
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25.11.2020 02:38 Відповісти
Что, не берут?
А вы, Слуги Народа, предложите в "подарочном наборе", как в ССР: вместе с облигациями, никому не нужными, бросовыми, мусорными, что-нибудь полезное предлагайте, например, билет на концерт "бубочки", где он креативно сыграет на рояле, или Сивоха пиццу испечет по заказу покупателя облигаций, или еще что в таком же духе, в общем, дерзайте, "у вас еще масса возможностей", месячишко остался до дефолта официального.
"Дефолт - это хорошо", как сказал Беня.
И в данном случае, принимая во внимание оккупационный характер этого режима, известного кака ОПГ "Квартал 95", я с Беней полностью согласна.
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25.11.2020 12:26 Відповісти
 
 