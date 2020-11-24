Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа

Министерство финансов на состоявшемся 24 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 16,77 млрд грн, отказавшись от тактики сдерживания роста ставок по ценным бумагам и удовлетворив большинство поданных заявок.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, министерство согласилось повысить ставку по коротким ОВГЗ сроком обращения 4 месяца сразу на 100 базисных пунктов – с 9% до 10% годовых, что позволило привлечь от размещения таких бумаг 6,96 млрд грн.

Ставки по шестимесячным ОВГЗ по итогам аукциона выросли еще больше – на 125 базисных пунктов, до 10,25% годовых. Это позволило привлечь 3,37 млрд грн.

По облигациям сроком обращения 1 год Минфин согласился повысить ставки на 33 базисных пункта – до 10,75% годовых, выручив от их размещения 522 млн грн.

От продажи четырехлетних гривневых ОВГЗ поступило всего 192 млн грн, при этом ставка по ним осталась прежней – 11,7% годовых.

Кроме того, Минфин разместил облигации в евро сроком обращения 1,2 года на 157,7 млн евро, повысив ставку и по валютным ОВГЗ на 23 базисных пункта – до 2,45% годовых.

Читайте также: Ставки по государственным облигациям растут четвертый месяц подряд, – Данилишин

Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 2,51 млрд грн, при этом львиную долю поступлений обеспечило размещение валютных ценных бумаг. Спрос на гривневые бумаги со сроком погашения 1 и 3 года составил меньше 400 млн грн, неспотря на сдержанное повышение ставок на 8-15 базисных пунктов.

10 ноября Минфин привлек 7,88 млрд грн. В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя первичные размещения ОВГЗ отмечал, что в условиях неопределенности, связанной с сотрудничеством с МВФ, "выполнение плана заимствований до конца текущего года без существенного повышения стоимости государственных заимствований является крайне сложным".