Экспорт зерновых нового урожая превысил 20 миллионов тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 23 ноября экспортировала 20,17 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,2 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

К настоящему времени экспортировано 11,63 млн тонн пшеницы (-1,4 млн тонн), 3,69 млн тонн ячменя (+0,23 млн тонн) и 4,5 млн тонн кукурузы (-2,1 млн тонн).

По состоянию на 23 ноября текущего года экспортировано также 66,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.