Минфин отчитался о выполнении годового плана поступлений от Налоговой службы

По состоянию на 24 ноября Государственной налоговой службой уже выполнены годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, при годовой росписи 458,3 млрд грн по таким платежам, поступления в общий фонд госбюджета на текущую дату от Налоговой службы составили уже 462,9 млрд грн, то есть выполнение составляет 101%, или +4,5 млрд грн.

Минфин отмечает, что при недостижении уровня выполнения годовых показателей по отдельным источникам, некоторые уже перевыполнены, в частности:

• налог на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения (28,4 млрд грн), в том числе за счет совершенствования работы системы мониторинга рискованности налоговых накладных, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость;

• административные штрафы и другие санкции (2,2 млрд грн);

• акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (0,7 млрд грн).

"Такая статистика свидетельствует об эффективной работе в сфере детенизации, поскольку объем "теневых" операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги", – заявляют в министерстве.

При этом Минфин отрицает здаержи во время возмещения НДС. В частности, в ноябре этого года ожидается возмещения НДС в сумме 12,5 млрд грн.