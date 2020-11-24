БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2014 відвідувачів онлайн
Новини ВладаРегуляторна політика
449 0
Держдепартамент США (100) Іран (429) зброя (664) Росія (11646) санкції (3449) США (4310)

США ввели санкции против трех российских компаний за торговлю оружием

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

США ввели санкции против трех российских компаний за торговлю оружием

США ввели санкции против трех компаний из России за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Согласно уведомлению Государственного департамента США, санкции были введены 6 ноября, но соответствующий документ в Федеральном регистре был опубликован только сейчас, передает РБК.

В частности, ограничения введены против компаний "Авиазапчасть", АО "Элекон" и российского филиала Nilco Group, а также любых их дочерних структур.

Санкции включают в себя запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны госструктур. Также запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Кроме российских компаний в списке также значатся две китайские фирмы.

Согласно данным на сайте российской компании, АО "Авиазапчасть" специализируется на поставке и послепродажном обслуживании авиационной техники гражданского и двойного назначения за рубежом.

"Элекон" (АО "Завод Элекон") производит приборы и разъемы, которые применяются во всех видах военной и гражданской техники и многих отраслях промышленности, в том числе при производстве баллистических ракет, военных и гражданских самолетах, вертолетах, кораблях и подводных лодках, танках, радиолокаторах, системах спутниковой связи и навигации.

Nilco Group – иранская компания с офисами в Москве и Тегеране, формально занимается международной торговлей, транспортными и портовыми услугами, однако США обвиняют компанию в участии в иранской ракетной программе.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  РБК


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 