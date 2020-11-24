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"Укроборонпром" решил создать наблюдательный совет на ГП "Антонов"

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"Укроборонпром" решил создать наблюдательный совет на ГП "Антонов"

ГК "Укроборонпром" принял решение о создании наблюдательного совета на госпредприятии "Антонов", которое входит в состав концерна.

Решение о создании набсовета руководство ГК "Укроборонпром" приняло по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young при поддержке правительства Франции, сообщает пресс-служба госконцерна.

"Наблюдательный совет ГП "Антонов" будет следить за тем, чтобы менеджмент предприятия в принятии решений действовал в интересах компании и придерживался внутренних политик", – сказано в сообщении.

Среди задач набсовета "Антонова" в "Укроборонпроме" указали: контроль за внедрением новой системы управления рисками; развертывание функции комплаенс и осуществление антикоррупционных мер на всех уровнях госпредприятия; создание независимого подразделения внутреннего аудита, который сейчас подчиняется президенту ГП "Антонов".

Также наблюдательный совет должен способствовать появлению системы мониторинга принятия стратегических решений и крупных сделок, в частности, ключевых внешнеэкономических контрактов ГП "Антонов" и программ международного сотрудничества.

Как сообщалось, на минувше неделе "Укроборонпром" обвинил руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в работу госконцерна, блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса и попытках назначить своих людей руководителями отдельных предприятий.

В ответ Минстратегпром обвинил руководство госконцерна в некомпетентности, отказавшись комментировать конкретные обвинения. С июля министерство возглавляет Олег Уруский.

Ранее стало известно, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности инициирует передачу в свою сферу управления шести госпредприятий, находящихся под контролем концерна "Укроборонпром", в том числе ГП "Антонов", "Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия" (ХГАПП), "Завода 410 ГА", "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" и "Харьковского агрегатного конструкторского бюро".

Автор: Михайло Орлюк
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