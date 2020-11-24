Падение капитальных инвестиций ускорилось в третьем квартале до 36%, – Госстат (обновлено)

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в результате в целом по итогам девяти месяцев этого года снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам полугодия.

Госстат указывает, что если за первый квартал этого года было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, за полугодие – 163,78 млрд грн, то за девять месяцев – 268 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

Как сообщалось, по данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%.

При этом с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

В целом за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).